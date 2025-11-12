新北續推板醫園區BOT 侯友宜：醫院一定要蓋
（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市板橋醫療園區BOT案因健保署採醫院總額管制使得參與者撤案，市長侯友宜今天表示，當初衛福部已核定興建499床醫院，希望大家互相退一步，但醫院是一定要蓋的。
新北市議會進行市政總質詢，國民黨籍議員周勝考要求侯友宜任內要做到板殯（新北市立殯儀館）不改建，以及推動板橋醫療園區與板二小巨蛋BOT案，以留下政績。
衛生局長陳潤秋表示，板橋病床數是平均每萬人20.3床，比全國平均的33床還低，因此，衛福部已核定可蓋499床區域大型醫院，但因有健保總額問題，使得原BOT招商參與者撤回申請。
她表示，目前和衛福部協商，希望全案朝減少病床，並把減少的部分轉到長照部分，因新北仍有長照的需求，若能獲中央允諾，才會進行後續招商作業。
侯友宜表示，當初衛福部已核定興建板醫園區，但健保署要降低病床數，因此，他已向衛福部表達，希望大家互相退一步，但醫院一定要蓋，病床轉一部分來做長照，這是大家可以接受，目前仍在溝通中。
另外，侯友宜表示，板殯會進行優化解決停車問題，另外，板橋第二體育場蓋個可容納2萬人的小巨蛋，潛在廠商是有意願，目前正在訪問潛在廠商並調整招商文件，預定12月進行第3次招商作業。（編輯：李錫璋）1141112
