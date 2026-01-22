新北續有兩家公托啟用 侯友宜：成立132家為目標

（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市泰山中山及板橋柏翠等兩家公托今天舉行聯合開幕儀式，使新北公共托育中心達130家；市長侯友宜表示，今年下半年續有兩家會成立，將可達到共成立132家公托的目標。

市府表示，今天新啟用的公托中心，分別利用社會住宅附屬公益空間及公益回饋空間成立，共可收托100名0至2歲嬰幼兒，持續擴充新北市托育服務量能。

侯友宜接受媒體聯訪表示，新北市公托已經達到130家，收托人數達6555人。再加上私托及居家托育，家戶外托育率已經達到45%，全國第一。

侯友宜表示，除了今天兩家的公托成立外，預計下半年還有兩家公托會成立。一定會達到132家的目標，市府會全力推動，希望托育上能夠滿足家長的需求，也能夠讓孩子更平安更健康。

社會局長李美珍表示，這兩家可收托0至2歲嬰幼兒，分別是泰山中山公托60名、板橋柏翠公托40名，家長可於2月24日下午5時前至「新北育兒資訊網」登記，若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10時公開抽籤、下午2時公告錄取名單。（編輯：張銘坤）1150122