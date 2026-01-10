新北缺席營養午餐免費 蘇巧慧:推動免費 提升品質

政治中心／楊思敏、戴亞倫 新北報導

目前六都中，只剩新北還沒跟進免費營養午餐，代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧表示，雖然困難，但必須推動。10日她到中和枋寮市場掃街拜票，帶著同黨在地議員張維倩和張嘉玲，但雙姝現場零互動，因為兩個月前曾發生過不愉快。

與民眾熱情握手，展現熱情活力，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧，週六一早到中和枋寮市場掃街拜票。

同黨中和在地議員張維倩和張嘉玲陪同，但雙姝零互動，張維倩大多緊緊跟在蘇巧慧身邊，張嘉玲一人在後頭拜票。兩個月前，張維倩控訴同選區的張嘉玲，在父親、前議員張瑞山告別式上，帶著大批助理在門口拉人脈，批她假公祭、真作秀。

民進黨新北市議員張嘉玲（左）與張維倩（中）與蘇巧慧（右）一起掃街拜票。（圖／民視新聞）





新北市議員（民）張嘉玲：「心存善念，有一些誤會，我都已經詳加說明而且也道歉，事實上蘇巧慧委員也很幫忙，如果造成（張維倩）她的不舒服，我願意道歉，但是我也希望說同志之間，我們要互相合作，為了以後的新北市的選戰，一起來努力。」

張嘉玲願意再次道歉，但張維倩不願再多談，面對藍白進攻，雙方為了新北選情，尤其中和是綠營相對艱難選區，願意一起同框，只能已經是最大極限。

蘇巧慧：「最感謝的是我的身邊，永遠都有我們，最好的民進黨議員，我們是最強最團結的新北隊，這代表中和，我們大家是站在一起，讓市民朋友看看，最認真最誠懇的，新北市民進黨的這一隊。」





蘇巧慧發揮桶箍作用，與張嘉玲、張維倩要展現團結氣勢。（圖／民視新聞）





蘇巧慧老鷹帶小雞，要發揮桶箍作用，贏得選舉。不過，最近六都圍繞在營養午餐"免費"的議題上，而且現在只剩新北沒跟進。

蘇巧慧：「如果我當市長，我不但要兒童營養午餐，全面免費，而且我們確實要能夠做到，提升品質，困難的事情，但是為了孩子的權益，我們一定要努力的去做。」

她強調孩子的權益不能犧牲，當市長不僅會努力推動，而且還會提高品質。





