新北美展頒獎 74作品即起展出

二０二五新北市美展昨日下午頒獎，各組類得獎作品共七十四件即日起至十二月七日於新北市藝文中心展出。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市府文化局「二０二五新北市美展」八日下午在新北市藝文中心頒獎，副市長朱惕之頒發「一般組」及「青春組」各類獎項，並勉勵所有參賽者持續創作，共同為新北藝術注入新能量；七十四件獲獎作品即日起至十二月七日在新北市藝文中心展出。

朱惕之表示，今年邁入第卅七屆，徵件「一般組」水墨、書法、膠彩、篆刻及立體創作等五大類別，及「青春組」水墨和書法二類，共計五七九件作品參賽，最終評選出七十四件得獎作品，展現新北藝術創作的多元風貌與旺盛能量。

文化局表示，今年新北市美展獲獎作品即日起在新北市藝文中心展出，以「傳統與創新的交融」為核心，首度導入「QR Code語音導覽與Ｅ筆ＡＰＰ」互動體驗區，結合科技與藝術，讓觀眾更明確理解創作者的創作理念，以活潑有趣的方式認識藝術之美。

參觀民眾可掃描作品旁的QR Code聆聽各類創作前三名得獎作品解說，並於現場體驗由書法大師張炳煌教授與淡江大學共同研發的「Ｅ筆ＡＰＰ」，進行即時書法創作，還能將作品保存至手機中，感受傳統書藝的數位化魅力。

今年新北市美展各類首獎分別為，一般組：水墨類第一名張耀慶〈牽作伙逗陣行〉；書法類第一名林志宏的王維〈酌酒與裴迪〉，展現草書的流動美與深厚功底；篆刻類第一名林思妤〈思妤印存〉將佛像與山水圖像融合，構築個人精神符號。

膠彩類第一名賴楚穎〈夢外之地〉以魟魚穿梭畫面，營造詩意與思索氛圍；立體創作類第一名葉佳寧〈Non space〉以懸吊結構探討女性勞動與負空間。

青春組：水墨類第一名丁品云〈被遺忘的時間〉，書法類第一名蔡善宇〈寄正仲〉則以拼合構圖與行草筆法展現新世代創意。