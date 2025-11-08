新北美展頒獎 74作品即起展出
記者吳瀛洲／新北報導
新北市府文化局「二０二五新北市美展」八日下午在新北市藝文中心頒獎，副市長朱惕之頒發「一般組」及「青春組」各類獎項，並勉勵所有參賽者持續創作，共同為新北藝術注入新能量；七十四件獲獎作品即日起至十二月七日在新北市藝文中心展出。
朱惕之表示，今年邁入第卅七屆，徵件「一般組」水墨、書法、膠彩、篆刻及立體創作等五大類別，及「青春組」水墨和書法二類，共計五七九件作品參賽，最終評選出七十四件得獎作品，展現新北藝術創作的多元風貌與旺盛能量。
文化局表示，今年新北市美展獲獎作品即日起在新北市藝文中心展出，以「傳統與創新的交融」為核心，首度導入「QR Code語音導覽與Ｅ筆ＡＰＰ」互動體驗區，結合科技與藝術，讓觀眾更明確理解創作者的創作理念，以活潑有趣的方式認識藝術之美。
參觀民眾可掃描作品旁的QR Code聆聽各類創作前三名得獎作品解說，並於現場體驗由書法大師張炳煌教授與淡江大學共同研發的「Ｅ筆ＡＰＰ」，進行即時書法創作，還能將作品保存至手機中，感受傳統書藝的數位化魅力。
今年新北市美展各類首獎分別為，一般組：水墨類第一名張耀慶〈牽作伙逗陣行〉；書法類第一名林志宏的王維〈酌酒與裴迪〉，展現草書的流動美與深厚功底；篆刻類第一名林思妤〈思妤印存〉將佛像與山水圖像融合，構築個人精神符號。
膠彩類第一名賴楚穎〈夢外之地〉以魟魚穿梭畫面，營造詩意與思索氛圍；立體創作類第一名葉佳寧〈Non space〉以懸吊結構探討女性勞動與負空間。
青春組：水墨類第一名丁品云〈被遺忘的時間〉，書法類第一名蔡善宇〈寄正仲〉則以拼合構圖與行草筆法展現新世代創意。
