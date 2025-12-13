新北美樂地2.0 泰山區仁愛路6巷增設人行道、無障礙斜坡道

泰山區仁愛路6巷增設人行道、無障礙斜坡道，打造安全友善步行環境。圖為施工後照片。（新北市工務局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府持續推動「美樂地2.0專案」，近期於泰山區仁愛路6巷及仁愛路增設標線型人行道與無障礙斜坡道，活化改善面積共計374.35平方公尺，成功排除占用公有土地情形，同時提升行人通行安全，發揮土地最大使用效益，活化公共空間。

泰山區仁愛路6巷增設人行道、無障礙斜坡道，打造安全友善步行環境。圖為施工前照片 。（新北市工務局提供）

新北市工務局長馮兆麟表示，泰山區明志路一段、仁愛路之間仁愛路6巷內的部分公有土地，長期受到兩側住戶違規占用，導致道路寬度不足，尤其在上下班尖峰時段，經常出現人車爭道情形，甚至發生多起交通事故，嚴重危及行人及用路人安全。

馮兆麟提到，市府養工處積極介入，邀集里長、交通局、泰山區公所及警察局等單位會勘研商，透過增設實體及標線型人行道、無障礙斜坡道，並改善轉角處道路設計，提供安全友善通行空間。多次耐心與住戶協調與溝通，最終拆除占用物，並獲得私人土地所有人的支持與同意。

養工處指出，本次改善路段為泰山區仁愛路6巷，銜接仁愛路6巷4弄、5弄、仁愛路及明志路一段，工程總經費534萬餘元，活化改善面積共計374.35平方公尺，內容包括地坪重鋪、設置實體及標線型人行道、施作無障礙斜坡道及優化路口通行動線等。不僅提升路口汽機車用路人視野，減少交通事故，也營造更安全的人行環境。

養工處持續推動美樂地2.0專案，排除占用公有土地，設置實體及標線型人行道，解決人車爭道情形。 （新北市工務局提供）

馮兆麟強調，此次透過跨機關合作，積極排除遭占用之公有土地，並重新規劃人行道，有效提升土地使用效率，充份展現新北市政府致力提升市民生活品質與城市風貌的決心。