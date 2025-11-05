新北美術館人潮狂掉 挨批靠活動撐場 侯友宜：三鶯線通車有解

新北市美術館民國115年4月25日盛大開幕，國民黨議員劉哲彰5日總質詢指出，市府斥資30億元打造美術館，但開館後，參觀人數每況愈下，不如預期。（圖／新北市文化局）

新北市美術館民國115年4月25日盛大開幕，國民黨議員劉哲彰5日總質詢指出，市府斥資30億元打造美術館，但開館後，參觀人數每況愈下，不如預期，不能僅靠重大活動撐場，市府應改善營運策略，可與旅行社合作，增加入館人數。新北市長侯友宜說，捷運三鶯線通車後，可串連周邊景點，未來規畫旅行社行銷。

劉哲彰指出，新北美術館是市府重大建設之一，今年4月開館後，即有4.9萬人次入園參觀，5月因收免門票、世壯運閉幕活動等因素，暴增到21萬人次，到了6月降至17萬人次、7月8.2萬人次、8月7.7萬人次，9月則僅有4.7萬人次，10月因為國慶升旗典禮、斯巴達競賽，而到7.1萬人次，但均與美術館無直接關係。

劉哲彰說，由於美術館地處偏遠，有人覺得太遠，不願前往，甚至有新店區部分市民不知道新北已有美術館。他建議，可增加入館誘因，搭配周遭觀光景點，讓民眾是因「美術館」而前來參觀，或可結合旅行社推出單日行程，提升入園人數。

侯友宜說，115年三鶯線通車後，市府會串連美術館與捷運站，方便市民搭捷運直達，另規畫觀光動線及優惠行程，結合三峽老街、鶯歌陶博館、客家文化園區與清水祖師廟等景點，吸引民眾造訪。

