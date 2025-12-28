新北美術館「花心」溫柔開展 原住民母女藝術對話

記者黃朝琴／臺北報導

新北市美術館「花心」創作展即起登場，聚焦2位原住民女性藝術家，母親尤佑倍苓與女兒宜德思・盧信，進行跨世代共振的藝術對話，以「心」作為作品主軸，透過織作、繪畫與裝置等多種媒材，在經緯與情感間的細膩交織，建立創作語彙，呈現文化記憶與身分探尋。

新美館表示，為發掘多元藝術創作能量，透過「新美藝廊」計畫實現美術館作為創作基地，第2檔展覽「花心：宜德思・盧信＋尤佑倍苓創作展」，即起於B1探索基地開展，展期至明年3月15日。

新美館指出，2位藝術家以「織」為共同語言，在傳統工藝與當代語境間開展對話。母親尤佑倍苓的編織技巧承載原住民集體記憶與文化傳承，女兒宜德思・盧信則以繪畫與裝置拓展形式，呈現其內在感知與生命經驗。

新美館強調，展覽作品如同「心臟」般跳動，線與色交織，象徵文化、情感與身份連結的流動及傳承。展覽題名「花心」取心之意象，點出個體與集體、過去與當代間的交流。

新美館提到，這場母女二人共同參與的創作展，不僅是技藝與視覺語彙的再現，更是對「身份如何透過手工與創作被形塑、延續與轉化」的深刻反思，作品蘊藏生命節奏與文化敘述，使觀者得以在觀看中感受連結與共鳴。

藝術家尤佑倍苓的編織，技巧承載原住民集體記憶與文化傳承。（新美館提供）

藝術家宜德思・盧信作品〈花心〉（新美館提供）

藝術家尤佑倍苓介紹作品。（新美館提供）

藝術家宜德思・盧信介紹作品。（新美館提供）

新北市美術館「花心」創作展，聚焦2位原住民女性藝術家，母女進行跨世代共振的藝術對話。（新美館提供）

新北市美術館「花心」創作展，2位原住民女性藝術家，透過織作、繪畫與裝置，在經緯與情感間的細膩交織。（新美館提供）

「花心」創作展，以「織」為共同語言，在傳統工藝與當代語境間開展對話。（新美館提供）

「花心」創作展以「織」為共同語言，在傳統工藝與當代語境間開展對話。（新美館提供）

母女藝術家宜德思・盧信與尤佑倍苓共同作品〈心臟〉。（新美館提供）

宜德思・盧信與尤佑倍苓共同作品〈編織生命的紅〉。（新美館提供）