新北群雄戰！蘇巧慧確定出線 蔣根煌：李四川將出戰

新北2026群雄爭霸，民進黨確定定於一尊，將徵召立委蘇巧慧參選。不過藍營方面還在盤點，新北市議長蔣根煌就透露，等到輝達總部處理告一段落，台北市副市長李四川就會宣布戰新北，不過對此李四川則表示，不知道這件事，目前還是以輝達為主。至於最早宣布參選的民眾黨主席黃國昌，除了表示恭喜蘇巧慧，也表示持續按部就班布局新北。

立委(民)蘇巧慧說：「推薦我成為新北市民進黨的提名人選，我很珍惜這樣的機會我會繼續努力。」民進黨新北市選將昨(5)日拍板定於一尊，徵召立委蘇巧慧參選，不過也等於過去同樣呼聲很高的前民進黨祕書長林右昌確定無望參戰新北，立委(民)蘇巧慧說：「我昨日也有打電話給右昌哥，電話的部分可能沒有接通到啦，當然更會繼續請教他請益他。」

綠營新北整合成功藍營還在盤點，台北市副市長李四川呼聲高，新北市議長蔣根煌就透露待輝達總部處理告一段落，李四川就會宣布備戰新北，台北市副市長李四川說：「我不知道這個事，他是從哪裡來的，我沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主。」

同樣積極佈局的新北副市長劉和然，臉書粉專昨日晚間換上新照片，更釋出拍照定裝畫面備戰意味濃，被問到綠營超前佈局，他則說自己現在是新北市的副市長，責任就是把新北市政工作做好，強調會繼續堅守崗位為市民打拚。

至於2024拿下新北最高票的新北立委洪孟楷也是熱門人選，面對新北這一局語帶保留，立委(國)洪孟楷說：「我現在是新北市的立法委員，我們就是做好自己的角色跟位子，後發會先制，所以說請大家不用擔心。」立委(眾)黃國昌說：「恭喜蘇巧慧委員，我自己的部分，我就是按部就班。」藍營登高者眾白營也來參一腳，也讓新北藍白合增添更多變數。

