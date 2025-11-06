新北群雄戰！蘇巧慧確定出線 蔣根煌：李四川將出戰
台北市 / 綜合報導
新北2026群雄爭霸，民進黨確定定於一尊，將徵召立委蘇巧慧參選。不過藍營方面還在盤點，新北市議長蔣根煌就透露，等到輝達總部處理告一段落，台北市副市長李四川就會宣布戰新北，不過對此李四川則表示，不知道這件事，目前還是以輝達為主。至於最早宣布參選的民眾黨主席黃國昌，除了表示恭喜蘇巧慧，也表示持續按部就班布局新北。
立委(民)蘇巧慧說：「推薦我成為新北市民進黨的提名人選，我很珍惜這樣的機會我會繼續努力。」民進黨新北市選將昨(5)日拍板定於一尊，徵召立委蘇巧慧參選，不過也等於過去同樣呼聲很高的前民進黨祕書長林右昌確定無望參戰新北，立委(民)蘇巧慧說：「我昨日也有打電話給右昌哥，電話的部分可能沒有接通到啦，當然更會繼續請教他請益他。」
綠營新北整合成功藍營還在盤點，台北市副市長李四川呼聲高，新北市議長蔣根煌就透露待輝達總部處理告一段落，李四川就會宣布備戰新北，台北市副市長李四川說：「我不知道這個事，他是從哪裡來的，我沒有想到後面的選舉，現階段還是以輝達為主。」
同樣積極佈局的新北副市長劉和然，臉書粉專昨日晚間換上新照片，更釋出拍照定裝畫面備戰意味濃，被問到綠營超前佈局，他則說自己現在是新北市的副市長，責任就是把新北市政工作做好，強調會繼續堅守崗位為市民打拚。
至於2024拿下新北最高票的新北立委洪孟楷也是熱門人選，面對新北這一局語帶保留，立委(國)洪孟楷說：「我現在是新北市的立法委員，我們就是做好自己的角色跟位子，後發會先制，所以說請大家不用擔心。」立委(眾)黃國昌說：「恭喜蘇巧慧委員，我自己的部分，我就是按部就班。」藍營登高者眾白營也來參一腳，也讓新北藍白合增添更多變數。
更多華視新聞報導
新北市長選戰！ 綠派蘇巧慧出戰 李四川：先把輝達做好
網喊政見「停辦耶誕城」板橋選票破6成 蘇巧慧：會重新思考整個活動
綠將徵召蘇巧慧戰新北市長 李四川：我為她加油
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 23 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 5 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
停砍軍公教年金審查激戰！綠曝55%國人挺年改 羅智強轟冷血：踐踏退休公務員
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點之一，在國民黨立委翁曉玲預告排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案後，民進黨隨即批評這是「大開倒車」；而後，針對年改議題，民眾黨團4日在審查前夕表態支持自今年起停砍所得替代率，年金隨著物價修正。今（5）日，在立法院司法及法制委員會國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張停止所得替代率逐年降低......風傳媒 ・ 23 小時前
綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅
即時中心／顏一軒、陳治甬報導2026百里侯點將，針對綠營台北市長選戰布局，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已在10月31日截止前，前往民進黨中央黨部遞交參選意願書；另包含立委吳思瑤、王世堅、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委兼發言人梁文傑與社民黨台北市議員苗博雅被點名，挑戰欲尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。對此，前綠委、前新潮流系總召段宜康今（4）日指出，吳怡農與王世堅都是適合的人選之一，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待。段宜康今早出席媒體人馬郁雯宣布參與民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選記者會，並於行程中接受媒體聯訪。記者提問，您今天幫小雞站台，母雞（台北市長）的部分，您在民進黨內有屬意的人選嗎？段宜康回應，民進黨的優秀人才非常多，中央黨部應該會斟酌各方的條件，甚至不一定在黨內，說不定跟民進黨理念一致的人選裡面，也可能會有適合的人選。段宜康強調，台北市長的選戰對民進黨來說，從來不是件容易的事情，「我覺得應該要更慎重地去聆聽各方意見、斟酌各種條件，推出更適當的人」。記者追問，王世堅、吳怡農也確定要參選，您怎麼看？段宜康認為，他們也都是適合的人選之一，相信除了他們之外，中央黨部要去評估、徵詢的人選可能會超過這範圍，請大家拭目以待；至於他本人是否擔任選戰操盤手，段則說，他會專心幫馬郁雯打這場選戰。原文出處：快新聞／綠營誰來戰蔣萬安？ 段宜康曝不只吳怡農、王世堅 更多民視新聞報導吳音寧任台肥董事吐53字！吸2.4萬朝聖：有妳真好早有預感？僅任台肥董事 吳音寧2小時前發文曝端倪盤中翻黑走低！台股終場下跌218點 台積電跌5元、收1505元民視影音 ・ 1 天前
李進勇卸任火速恢復黨籍 民進黨團：證明綠營從政者尊重「獨立超然」規定
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導中選會主委李進勇任期到11月3日屆滿，傳出他卸任後4日火速恢復民進黨籍，遭國民黨立委許宇甄批評，綠營安插在中選會的看門...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 2 小時前
川普輸到脫褲！民主黨3戰全勝 曼達尼當選紐約市長
美國三場地方首長選舉，民主黨全面告捷。紐約市長由現年34歲的曼達尼勝出，他在勝選演說當面點名川普嗆聲，還說「美國政治黑暗時刻，紐約將成為一盞明燈」。另外過去由共和黨執政的維吉尼亞州，也由紅翻藍，出現第一位女州長。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
綠營2026台北市長誰戰蔣萬安？王世堅討論度高更適合？吳怡農：蔡英文柯P當初也沒經驗
兩次敗選、無公職經驗憑什麼選台北市長？王世堅討論度更高難道不是更適合的人選？吳怡農成民進黨唯一遞件者，王世堅、吳思瑤、鄭麗君、林右昌未出馬。面對質疑，他舉蔡英文、柯文哲案例反擊，曬5年訓練3千人、合作600組織成績。坦言無派系只能靠民意，透過客廳會建立信任，先過提名再戰蔣萬安。風向台灣 ・ 1 天前
「川普眼中釘」當選紐約市長 曼達尼宣戰:川普放馬過來
紐約市長大選，一如選前民調預期，由年僅34歲的民主黨候選人「曼達尼」獲勝，川普儘管選前操作棄保，要共和黨人含淚投票給民主黨脫黨參選的前紐約州長「古莫」，卻還是拚不過這位年紀輕輕的候選人，「曼達尼」也成為首位穆斯林的紐約市長，他在勝選演說上一字一句衝著川普而來，還大喊今晚開始，紐約市要由移民領導。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
鄭麗文上任內部失火？ 藍粉專開戰親鄭民代
親藍粉專，點名國民黨桃園市議員黃敬平，身為民代，在節目上霸凌網紅鍾明軒，也屢次砲打國民黨，痛批不該繼續當議員，而同黨的桃園市議員凌濤按讚貼文，被網友戲稱，現在是「同室操戈」嗎?TVBS新聞網 ・ 1 天前
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 12 小時前
對等關稅有望廢止？美最高法院開庭 兩派法官「大團結」輪番轟川普政府
即時中心／林耿郁報導美國最高法院於當地時間11月5日，就川普大規模對外課徵關稅一案進行聽證；法官們輪番開砲，對川普所主張之行政權限提出嚴厲質疑，認為政府恐已侵犯憲法賦予國會的徵稅權力。不過財政部長貝森特仍樂觀認為，對政府最終勝訴「非常樂觀」。民視 ・ 4 小時前
黃國昌若戰新北？游盈隆直言比民調「穩死」
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，如果國民黨想要藍白合，就應該讓出幾席...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
李進勇卸任申請恢復黨籍！藍批坐實看門狗 立院綠黨團：國民黨要加油
中選會主委李進勇任期於本月3日屆滿，卸任後的李進勇也向民進黨申請恢復黨籍，引起國民黨立委許宇甄批評，此舉坐實李進勇是民進黨「看門狗」的質疑。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（5）日表示，李進勇的舉動證明，民進黨從政者尊重也落實體制的要求，中選會主委在職期間不能參與政黨事務，也因此暫停黨籍；然立法院長也應超越黨派之上，國會與國民黨在這方面需要加油。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠台北市長人選大黑馬？梁文傑被拱出戰蔣萬安
民進黨積極備戰2026縣市長選戰，選對會今日開會，正式徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，至於雲林將派立委劉建國、而苗栗則傾向和無黨議員陳品安合作。只不過在台北市部分人選仍未定，目前僅吳怡農遞交參選意願書，而陸委會副主委梁文傑則被點名是黑馬。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 3 小時前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 3 小時前
誰代表綠選北市長？王世堅曝「他」機率最高
[NOWnews今日新聞]壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農宣布投入2026台北市長選戰，日前赴民進黨中央遞交參選意願表，積極爭取黨內支持。對此，民進黨立委王世堅今（5）日認為，吳怡農有這麼強的參選意願，加上是...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前