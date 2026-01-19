新北義天宮安座41週年慶 捐10萬助三重獨居長者

新北市三重區義天宮安座41週年，今(19日)舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會，除依循傳統宗教儀式祈福外，也結合公益行動，捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區義天宮安座41週年，今(19日)舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會，除依循傳統宗教儀式祈福外，也結合公益行動，捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元，以實際行動關懷在地獨居長者，展現宗教團體回饋社會、守護弱勢的正向力量。

義天宮安座至今41年，長期深耕地方，不僅是民眾重要的信仰中心，也積極投入公益慈善、急難救助及社區關懷等工作，持續以實際行動回饋社會。此次週年慶活動除遵循傳統宗教儀式，祈求國泰民安、社會祥和外，也在歲末年終之際舉辦感恩餐會，感謝志工與信眾長期支持，共同見證義天宮在地方的深厚連結。

活動中並舉行捐贈儀式，由新北市民政局長林耀長及三重區長王坤南代表受贈。林耀長指出，宗教團體長期在地方扮演穩定社會、關懷弱勢的重要角色，義天宮持續投入獨居長者照顧，對完善地方社會安全網具有實質助益，也為社區注入溫暖力量。

義天宮主委林凱表示，未來將持續秉持回饋社會的精神，結合宗教信仰與公益行動，深化在地關懷，讓善的力量在社區持續發酵；王坤南也說，未來將持續結合民間宗教團體與社會資源，推動多元公益服務，攜手照顧弱勢族群，打造更具溫度與韌性的城市環境。

新北市三重區義天宮捐贈新北市三重區公所「獨居老人照顧基金」10萬元，由新北市民政局長林耀長(左2)及三重區長王坤南(右3)代表受贈。(記者羅國嘉攝)

新北市三重區義天宮安座41週年，今天舉辦慶祝典禮暨歲末感恩餐會。(記者羅國嘉攝)

