新北義消授旗儀式暨企業義消 成軍

▲市長侯友宜授旗給予新北市義消總隊長蔣根煌。（圖：新北市消防局提供）

新北市在板橋國中體育場隆重舉行「一一四年新北市代表隊授旗儀式暨企業義消成軍典禮」。新北市長侯友宜與義消總隊長蔣根煌共同主持典禮，展現市府對義消團隊與企業義消的高度重視，藉由授旗儀式鼓舞即將代表新北市出征全國義勇消防人員體技能交流賽的選手士氣，同時宣告企業義消正式成軍，象徵公私協力防救災體系的再度強化。

此次典禮共有五十九名義消選手，齊聚一堂，分別參加火災搶救、救護技術、車禍救援、無人機運用及繩索救援等五大項目，展現新北義消的團結與活力。中國探針、南亞塑膠等企業義消加入，不僅擴展民間力量，更提升新北市整體防救災的韌性與應變能力。市府期望透過本活動，激勵義消人員持續精進專業技能，並深化與企業及救難志工的合作夥伴關係，共同守護市民生命財產安全。

義消選手平日須兼顧本職工作，利用假日及休息時間積極訓練，展現高度奉獻精神。此次授旗不僅向市民朋友展現防救災能量，更為即將參加一一四年全國義勇消防人員體技能交流賽的新北代表隊加油打氣的起點。市長侯友宜特別感謝所有義消及企業義消夥伴的付出，肯定他們在防救災工作中的無私奉獻與專業表現。

新北市政府消防局將持續支持義消體系的發展，並深化與企業及救難志工的合作，致力打造更安全、更有韌性的城市環境。