新北義消救護大隊26週年慶 侯：不可或缺角色值得喝采

【記者葉柏成/新北報導】新北市義勇消防總隊救護大隊為慶祝成立26週年，今〈30〉日晚上於頤品大飯店–新莊晶冠館舉辦「新北市義勇消防總隊救護大隊第26屆週年慶」，侯友宜市長親臨主持，他表示，新北市救護義消不僅時常隨救護車出勤救護案件，扮演著不可或缺的角色，值得全體社會大眾給予肯定及喝采，現場超過400名貴賓共同見證盛會，氣氛熱鬧、場面盛大。

侯友宜於活動中除表揚並頒贈36位救護義消及3個救護分隊績優獎項，並與消防局長陳崇岳、義消救護大隊林淑娟大隊長及多位貴賓於活動尾聲共同切下生日蛋糕，並齊聲獻唱生日快樂歌，祝賀救護義消26週年慶。

《圖說》新北市義勇消防總隊救護大隊26週年生日誌慶，侯友宜市長與來賓共同切下生日蛋糕。〈消防局提供〉

他說，新北市救護義消不僅時常隨救護車出勤救護案件，協助現場警消人員執行急救處置，也會協助進行CPR宣導，強化市民正確急救觀念，扮演著不可或缺的角色，值得全體社會大眾給予肯定及喝采！

陳崇岳感謝林淑娟大隊長年帶領全體救護義消，全力協助消防局執行救護勤務，守護市民生命安全；未來期盼持續發揚義消犧牲奉獻、無私服務的精神，一同為新北市民的福祉努力。

《圖說》市長侯友宜表示，新北市救護義消扮演著不可或缺的角色，值得全體社會大眾給予肯定及喝采，左一 消防局長陳崇岳。〈消防局提供〉

陳崇岳指出，新北市救護義消自89年成立，長期以來投入救護支援工作，對提升全市緊急救護量能與勤務運作貢獻良多。目前編制有1個救護大隊、6個救護中隊及26個救護分隊，共計836位救護義消，人數不僅是全國最多，而且皆通過專業訓練取得EMT-1(初級救護技術員)以上證照，其中更有23位EMT-P(高級救護技術員)。

今年救護義消協助救護車出勤高達2萬8,955件，而在全體警、義消共同努力下，新北市OHCA康復出院率從99年的3.1%，已提升至12.1%，累計救活2,946人，不僅領先全國，也堪與西雅圖等先進城市並列。