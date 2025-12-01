新北義消被爆協勤賭博又喝酒「冒領救災費」 消防局：調查若屬實即解聘

新北市義消驚爆醜聞，消防局將進行查證，如屬實就開除絕不護短。（圖／翻攝畫面）

新北市義勇消防體系爆醜聞！近日社群平台瘋傳多張對話紀錄與照片，指稱三大蘆洲義消分隊1名李姓義消，1年多前在值勤期間未到場救災卻簽領救災費，甚至被拍到在駐地飲酒、聚眾賭博。網路貼文刊出多張「佐證」，引發基層義消與消防員強烈不滿。新北市消防局1日緊急發聲明表示，已啟動調查，若查證屬實，義消將予以解聘；若有現職消防員涉入，也將從嚴處分「絕不護短」。

網路貼文者指控李姓義消在南亞工廠火警時根本沒到現場救災，卻仍簽到並領取救災費。在流傳的LINE 群組截圖中，可見有人詢問：「我們隊上有人沒去打火，卻簽名出勤冒領救災費該如何處理？」隨後有人回覆「我在處理」。另一段對話則提到南亞火警延燒8小時，但隊上某人「在隊上喝酒沒出火警」。而救災名冊則清楚列出當天支援南亞塑膠火災的義消名單，但貼文者強調名單內「沒有李姓義消」，質疑其根本未到場。

爆料者更公開照片，1名身穿條紋上衣男子坐在義消駐地的休息室內，周圍有人圍桌而坐，畫面看似正在賭博。貼文者指稱該名男子就是李姓義消，痛批「竟在值勤時賭博喝酒」。

新北市消防局1日下午發布聲明表示，對於社群上流傳的不當行為已啟動調查；若查明義消有人在駐地飲酒、賭博，將依規定「予以解聘」，涉入者為現職消防人員，也會「從嚴議處」，絕不庇護。消防局強調，11月28日已解聘7名義消，後續細節仍持續調查中，並承諾將加強內部管理，以維護消防體系的專業與公信力。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

