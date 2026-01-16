新北翁秀朗橋機車道自摔 無生命跡象送醫搶救中

消防人員到場救援。（圖／翻攝畫面）





新北市新店區秀朗橋今天（16日）上午傳出車禍事故，一名李姓老翁騎車行經秀朗橋機車道時，不明原因自摔，當場倒地不起，新北市消防局獲報派員趕抵現場時，發現他已無生命跡象，緊急將他送往台北慈濟醫院搶救，至於確切事發經過，仍待進一步釐清。

據了解，這起車禍自摔事故發生在今天（16日）上午10時許，75歲李姓老翁騎車沿著新店區秀朗橋機車道往中和方向行駛，行駛到一半卻不明原因自摔，李翁當場倒地不起。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局接獲路過民眾報案，派遣救護車到場救援時，發現李翁全身多處擦挫傷、頭部撕裂傷，已無生命跡象，緊急將他送往台北慈濟醫院搶救；而轄區新店分局獲報，也緊急派員到場，釐清車禍原因，並通知李翁女兒到院協助處置。

