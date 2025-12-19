新北老人共餐菜色超澎拜！侯友宜笑喊卸任要「呷3年」

新北市長侯友宜親自頒發感謝狀及獎勵金給116處績優單位，特別感謝1065處投入老人共餐運動的民間單位。（高鈞麟攝）

新北市65歲以上人口突破80萬人，幾占全市近2成。新北市社會局19日表揚今年度績優老人共餐單位，新北市長侯友宜親自頒發感謝狀及獎勵金給116處績優單位，特別感謝1065處投入老人共餐運動的民間單位。侯打趣的說，共餐菜色都非常「澎拜」，明年卸任後，一定要參加老人共餐，如此可以「呷3年」。

新北市府自民國102年起推動老人共餐運動，建構完整的在地高齡支持網絡，截至114年11月底，65歲以上人口已達80萬3768人，占全市19.86％，透過共餐、陪伴、送餐與健康促進等服務，讓長輩能在熟悉的社區中，獲得健康、尊嚴的生活支持。

新北市長侯友宜頒贈感謝狀給嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝他從108年起每年捐贈50萬元給好日子愛心大平台「陪老大人呷百二用飽安康」專案。（高鈞麟攝）

侯友宜指出，老人共餐從推動迄今已成長5倍，全市現有1065處辦共餐。每次看到共餐菜色，都覺得十分「澎拜」，明年卸任後，要邀老人共餐原發起人社會局前局長李麗圳一處處參加，如此可以「呷3年」。

活動中，侯友宜頒贈感謝狀給嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝他從108年起每年捐贈50萬元給好日子愛心大平台「陪老大人呷百二用飽安康」專案。張威珍說，他的母親坐輪椅，但聽到社區要共餐，就要外籍看護推著她去參加。

社會局長李美珍表示，感謝所有老人共餐單位在社區中為長輩提供「暖心、暖胃」的服務，未來將持續結合敬老愛心卡，自明年起擴大使用範圍和點數，鼓勵更多長輩走出家門，參與共餐與社區活動。

土城區平和社區發展協會從關懷弱勢長輩出發，逐步發展出融合失智照顧、志工參與和社區共學的共餐服務模式，使餐桌成為長輩彼此陪伴的重要日常；五股區成州社區發展協會則以共餐為核心，結合飲食質地調整、惜食蔬果運用及健康課程，讓長輩吃得安心，在共享餐食中重拾笑容與生活動能。

