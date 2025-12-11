新北老屋整建補助升級 黃心華促一條龍協助降低門檻

（記者陳志仁／新北報導）告別老舊、迎向安全！新北市推動老舊建築整建維護補助，立面修繕與耐震補強最高補助1,500萬元、增設電梯最高340萬元；近期三重、新莊四處社區成功申請，大幅改善外牆老化與高齡住戶通行不便問題，提升居住安全並推動在地安養。

圖／三重立面修繕案更新後示意圖。（新北市政府都市更新處提供）

國民黨新北市議員黃心華指出，新北市老屋量體龐大，外牆斑駁、水份滲漏、磁磚剝落與防水層失效等狀況普遍，相關民生的陳情時有所聞；肯定市府將整建維護補助的住戶同意比率，降至五成的改革，形容此舉「是回應基層需求、讓老屋得以延續使用的重要一步」。

圖／新北市議員黃心華建議，市府應建立更細緻、貼近社區需求的協助模式，推動「一條龍行政協助服務」。（黃心華臉書）

「理工男」暱稱的黃心華強調，政策在實務的推動上仍面臨挑戰，許多迫切需要修繕的五層樓老公寓，並未成立管理委員會，缺乏統籌窗口；加上住戶多為高齡長者，難以處理繁複的行政流程，使申請程序成為長者改善居住安全的主要障礙。

黃心華建議，市府應建立更細緻、貼近社區需求的協助模式，推動「一條龍行政協助服務」，從資料蒐集、住戶共識凝聚到計畫撰寫全程協助，真正降低申請的門檻；直言，「唯有把政府的善意送進社區，市民的居住安全與生活品質，才能真正被看見。」

都市更新處處長康佑寧補充，為加速老屋改善，市府已於114年9月發布並實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，並針對實務的問題大幅優化制度，包括將申請同意比率降至50%、補助比率提高至85%、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目；凡符合條件之社區均可提出申請，最高補助可達1,500萬元。

