新北老屋翻新 最高補助1500萬

新北市屋齡30年以上的老屋約87萬戶，外牆斑駁、磁磚剝落與防水層失效等狀況層出不窮，市府提供整建維護補助，立面修繕及耐震補強每案最高1500萬元、增設電梯每案最高340萬元，近期三重、新莊4處社區獲得經費補助，解決外牆雜亂、結構安全及高齡長者居住不便問題。國民黨議員黃心華建議，未來可提供「一條龍行政協助模式」，真正降低申請門檻。

新北市都市更新處12月核定三重重陽路、集美街及新莊中和街等4處屋齡40年左右的4、5層公寓，透過市府補助重獲新生。截至民國114年12月，已受理629案，核定545案，協助改善逾3.5萬戶老屋。

三重林先生表示，為讓老宅以嶄新形式傳承，積極整合鄰居申請立面修繕，透過外牆鋁板美化，更規畫收納凌亂的電信與冷氣管線，既美觀又安全。另三重周先生說，考量長輩習慣現有環境，成功申請增設電梯補助，讓長者下樓買菜、與鄰居串門子更加方便。

都更處長康佑寧說，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，已於114年9月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令，包括降低申請同意比率至50％、提高補助比率至85％、簡化行政程序，並新增弱層補強補助項目。只要社區符合條件，老屋改善最高可獲補助1500萬元。

黃心華指出，許多急需修繕的社區多為5層樓老舊公寓，未成立管委會、缺乏統籌窗口，住戶若又普遍為高齡長者，將難以處理複雜的行政程序，文書流程成為長者的「申請障礙」。未來可建立更細緻、落地的協助機制，提供「一條龍行政協助模式」，從資料蒐集、共識凝聚到計畫撰寫全程陪伴，真正降低申請門檻。

民進黨議員許昭興說，根據內政部消防署火災統計分析，發生火警第二名為電氣因素，新北市老屋眾多，應針對老屋高風險族群加強防範預防電線、電路設施走火，提升安全。