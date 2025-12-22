新北老翁南下尋親體力不支 民雄警伸援手助團圓

民雄分局員警夜間巡邏時見老翁蹲坐路旁，主動上前關心並耐心安撫情緒，隨後協助聯繫親屬，護送其平安返家。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局民雄分局新港聯合所警員王鈞名、蔡家豪日前執行夜間巡邏勤務時，於嘉義縣新港鄉157縣道路段，發現一名老翁手提大型行李袋，蹲坐路旁多時，神情疲憊、狀況虛弱，警方察覺異狀後立即上前關心。

員警接觸時，該名老翁情緒激動，緊握警員雙手且語無倫次，員警耐心安撫情緒，並協助檢視隨身行李，於其中找到身分證件，確認老翁姓李、70歲，設籍新北市，經員警以肢體語言及簡易對話反覆溝通後，逐步釐清其行程，得知老翁因欲南下嘉義尋找居住於新港的堂哥，卻因身上未攜帶手機與現金，搭車抵達嘉義後一路徒步詢問往新港方向。

警方進一步了解，老翁當日未進食，導致血糖過低、頭暈不適，才會蹲坐路旁無法繼續前行。員警隨即提供協助，並成功聯繫上老翁欲尋找的親人，隨後護送老翁安全前往其堂哥住處。

老翁堂哥表示，與堂弟已20年未曾見面，日前接獲堂弟來電表示欲前來探望，隨後卻失去聯繫，因堂弟有智能遲緩狀況，溝通能力有限，讓家屬十分擔心其人身安全，對於警方主動關懷並協助堂弟平安尋親，避免其在寒冬中挨餓受寒，堂哥深表感激。