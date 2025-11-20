新北老舊社區擋土牆引危機 陳儀君提2建議籲市府裝設AI監測器

248251120a09

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳儀君日前於市政總質詢中，針對山坡地擋土牆安全提出高度重視。她指出，日前新店錦秀社區擋土牆坍塌事件，多虧事前裝設的「變位自動化監測器」即時預警，才避免更大傷亡。陳儀君強調，新北市多數老舊社區潛藏高度風險，要求市府必須將AI自動化監測技術導入高風險區域，以專案預算守護市民生命安全。

陳儀君指出，雖然市府已要求新取得使用執照的山坡地建案必須加裝自動化監測器，但3、40年前開發的老舊社區卻面臨經費籌措困難。加上擋土牆屬私有地，公部門難以直接介入改善，導致裂縫、鼓起與位移等問題逐年升高。她以錦秀社區為例，儘管住戶多年前已反映狀況，但礙於私有地範疇，改善進度受限，使風險持續累積。

鑒於目前多數社區仍依賴效率較低的人工巡檢，陳儀君強調，AI與自動化監測技術已成熟，是當前災害預防的當務之急。她具體建議市府：一、應儘速研議編列專案預算，補助經費不足的老舊山坡地社區裝設「變位自動化監測器」；二、將AI與感測設備導入民宅周邊高風險擋土牆，建立全市統一監測平台，藉由科技力量，在災害發生前提前預警，挽救生命。

除了公共安全外，陳儀君亦關心地方觀光發展。她肯定觀旅局推動的「鏡頭君」計畫，並建議將鏡頭設置範圍擴大至大文山區的坪林南山寺觀景平台及知名的鱷魚島等山林秘境美景。

觀旅局局長楊宗珉回應表示，目前市府已設有5個「鏡頭君」，對於南山寺與鱷魚島等景點，市府團隊都已納入盤點。市長侯友宜也承諾，將會尋找合適地點，把這些獨特的山林秘境美景納入鏡頭君的設計中。

陳儀君強調，城市安全不是口號，災害預防比事後補救更重要，承諾將在議會持續追蹤相關預算與推動進度，確保山坡地居民能住得更安全、安心。

照片來源：新北市議員陳儀君臉書翻攝

