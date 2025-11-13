新北耶誔歡樂開城辦理疏散演練

（新北市消防局第一大隊提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北歡樂耶誕城即將於明（14）日開城，展期共計45天，新北市消防局第一救災救護大隊於12日下午3時，派員指導現場工作人員熟悉自衛消防編組各項工作及相關消防設備操作事宜，根據113年統計魔幻耶誕城展期48天內吸引了超過770萬人次造訪，其中以「魔幻巨星耶誕演唱會」兩天就吸引超過40萬人次。展演期間每日平均人流量眾多，為因應新北耶誕城期間人潮擁擠，如發生意外災害，恐會發生如韓國梨泰院踩踏事件情形。因此對於發生災害時如何快速安全疏散遊客進行演練。

新北市消防局第一大隊指出，本次指導重點為災害發生當下員工應如何進行初期通報及安撫民眾以避免恐慌，各單位如何互相支援、滅火器及室內消防栓操作方式、疏散引導旅客逃生時需注意疏散路線以避免造成踩踏事件的發生，並管制外來遊客不得再進入市民廣場，主辦單位也需與消防人員交接展演平面圖及人員疏散情形等事項，並藉由情境演練考驗員工對於意外災害發生時的緊急應變，讓所有員工對於災害發生時的處置相關流程有基本了解，以減少歡樂耶誔城活動期間災害之發生並確保遊客能安全避難。

第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，新北耶誕城是本年度的盛會，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手全球人氣角色 LINE FRIENDS & minini 打造超萌燈區與夢幻主燈秀，於展演期間一定會有不少遊客前來觀賞及遊玩。在此特別感謝主辦單位對於遊客安全之重視，希望藉由本次演練加強員工的防火知識，藉以提升同仁之自救應變能力，以達預防災害及減少災害之目的。