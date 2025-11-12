新北耶誔歡樂開城 消防局第一大隊辦理疏散演練





新北歡樂耶誕城即將於11月14日開城，新北市政府消防局第一救災救護大隊今(12)日下午派員指導現場工作人員，熟悉自衛消防編組各項工作，以及相關消防設備操作事宜，為因應新北耶誕城期間人潮擁擠，如發生意外災害，恐會發生如韓國梨泰院踩踏事件情形，因此對於發生災害時如何快速安全疏散遊客進行演練。

災害發生當下員工應如何進行初期通報及安撫民眾以避免恐慌，各單位如何互相支援、滅火器及室內消防栓操作方式、疏散引導旅客逃生時需注意疏散路線以避免造成踩踏事件的發生，並管制外來遊客不得再進入市民廣場。

主辦單位也需與消防人員交接展演平面圖及人員疏散情形等事項，並藉由情境演練考驗員工對於意外災害發生時的緊急應變，讓所有員工對於災害發生時的處置相關流程有基本了解，以減少歡樂耶誔城活動期間災害之發生並確保遊客能安全避難。

第一救災救護大隊長羅凱文表示，新北耶誕城是年度的盛會，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手全球人氣角色 LINE FRIENDS & minini 打造超萌燈區與夢幻主燈秀，展演期間會有不少遊客前來觀賞及遊玩，希望藉由演練加強員工的防火知識，藉以提升同仁之自救應變能力，以達預防災害及減少災害之目的。

