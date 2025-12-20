新北耶誕城不停辦！ 侯友宜：提高警力佈署「讓人民能夠安定下來」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

昨晚台北市隨機殺人造成4人死亡，震驚全台，尤其兇嫌張文選擇在人潮洶湧的交通樞紐作案，更讓全民人心惶惶。新北市長侯友宜今（20）日受訪時強調，新北耶誕城會加強巡邏、提高警力佈署，中央會跟地方緊密合作，讓人民能夠安定下來，讓歡樂耶誕城能夠辦得順利。

侯友宜受訪時針對重大隨機殺人事件嚴厲譴責，他也說明，新北市在昨天在第一個時間就立即啟動各項安全維護，他也去探視在事件中受傷的市民，盼能早日康復。侯友宜也說，在昨天事件發生以後，希望檢警能快速釐清事實真相以安定人心，讓民眾更加了解來龍去脈。

侯友宜也說，現階段有些人要藉此事件散播謠言、讓社會不安，包括網路傳播、口語傳播要故意製造事端，他會全力戒備、遏止事件再度發生。他也呼籲，面對這樣的事件，必須不斷去調整，未來面對重大事件如何因應，也要加強演練，強化事先預防工作。



