新北耶誕城主燈新秀啟動 德國耶誕市集同步開市

《圖說》新北市市長侯友宜、德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺、歐洲經貿辦事處處長Lutz Güllner 谷力哲及現場貴賓共同觀賞第二支全新雷射光雕秀，呈現出光彩炫目的視覺震撼，右一觀旅局長楊宗珉。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025 新北歡樂耶誕城今（5）日活動再迎高潮，舉辦「主燈新秀暨德國耶誕市集開幕記者會」，正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由市長侯友宜主持揭幕LINE FRIENDS 第3位人氣角色莎莉也現身，為現場注入一波超療癒萌力！同時，深受市民與旅客喜愛、已連續舉辦多年的「Freunde willkommen! 德國耶誕市集」也同步開幕。

侯友宜表示，能夠在新北欣賞到世界級的光雕秀，也能走進原汁原味的德國耶誕市集，這就是我們想帶給大家的節慶感動。

廣告 廣告

《圖說》侯友宜市長、德國經濟辦事處、歐洲經貿辦事處、議會團隊及市府團隊等多位貴賓齊聚進行主燈新秀暨德國耶誕市集開幕儀式，並巡攤品嚐德國道地美食與咖啡。〈觀旅局提供〉

觀旅局長楊宗珉指出，今年第二支雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，故事以《LINE FRIENDS馬戲團嘉年華》為主軸，描繪 LINE FRIENDS 盛裝前往嘉年華途中意外被捲入魔幻空間，變裝瞬間解除、恢復原貌。為了順利抵達嘉年華現場，LINE FRIENDS必須尋回失落的魔法棒，重新喚醒屬於自己的馬戲魅力。

此外，光雕秀融入帽子森林、機械齒輪廣場、錯位走廊等多層次大型場景轉換，讓劇情推進更鮮明。耶誕樹「歡樂馬戲棚」也隨光雕秀進程閃耀，形成全場域環繞的動態效果，讓觀眾沉浸在奇幻冒險的光影世界。

《圖說》活動三天都有溫馨快樂的耶誕老人與大家相見歡，邀請大家相約來歡慶美好耶誕佳節。〈觀旅局提供〉

在光雕秀點亮夜空的同時，德國耶誕市集也以近 50 家攤商的規模同步登場。市集延續德國傳統市集風格，以暖黃燈飾營造溫馨節慶感，並帶來熱紅酒、德式烤腸、燻肉與豬腳等德國經典美食。

現場瀰漫的香氣與歐式聲光氛圍，使民眾不必遠赴歐洲，就能在新北體驗道地的冬季節慶魅力。市集同時準備了「聖誕薑餅自己做」、「德國格林童話人體彩繪」以及「與聖誕老公公有約」等活動，無論大人或小孩，都能在此找到屬於冬季的驚喜與幸福。

《圖說》除了美食美酒以外，舞臺區還有一系列吸睛耶誕節慶手作DIY活動。〈觀旅局提供〉。

楊宗珉進一步說明，自即日起至 2025 年 12 月 28 日，每晚 17:30 至 23:00，兩支超夢幻 3D 光雕秀，「馬戲團魔法道具篇」與「傳送耶誕樂章，LINE FRIENDS和你一起！」將輪番登場，讓新北市市民廣場化身奇幻光影世界，度過最閃亮的耶誕夜！

還有，全台矚目的「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於13 日至 14 日熱力登場，豪華卡司輪番開唱，勢必掀起全場狂熱； 25 日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」，活動以多元曲風陪伴大家度過最具節慶感的耶誕節，帶來最璀璨、最難忘的冬季回憶。