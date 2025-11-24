新北耶誕城交管措施上路呼籲民眾多搭大眾運輸

新北耶誕城舉辦期間皆有警察義交以及觀旅和交通局等相關單位維持交通運作順暢。（圖：新北觀旅局提供）

「二○二五年新北歡樂耶誕城」自開城以來，活動熱度持續攀升，截至目前累積參與人次已突破一百六十萬，吸引民眾紛紛前來感受繽紛馬戲主題燈飾、創意美食市集與多項精彩系列活動，面對龐大人潮，新北市政府在警察、義交及觀旅局與交通局等單位通力合作下，目前活動期間交通運作順暢。

觀旅局今（廿四）日表示，因應湧入的遊客量，已啟動跨局處交通疏導機制，警察與義消人力在周邊路口加強引導，並依現場狀況彈性調整動線，避免壅塞，並呼籲民眾善用大眾運輸前往會場。板橋站為三鐵共構交通樞紐，旅客可搭乘高鐵、臺鐵、臺北捷運板南線或新北捷運環狀線抵達，另有多條公車路線行經耶誕城範圍，只要搭乘標示「經新北歡樂耶誕城」公車即可輕鬆到達。

公告交通管制措施如下：縣民大道與新站路口往土城方向每日十五時至二十三時禁止左轉；市府周邊人行道每日十六時至二十三時禁止自行車騎行；新站路（大遠百側、縣民大道至中山路）及新府路（小遠百側、中山路至區運路）兩側黃線區域每日七時至二十三時禁止停車。YouBike站點包括新北市政府（新站路）、新北市政府（新府路）每日十五時至二十四時暫停營運，板橋公車站則全天候暫停服務。

今年新北歡樂耶誕城持續至十二月廿八日，再次呼籲大家多利用大眾運輸、遵守管制，共同維護活動品質。