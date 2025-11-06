新北耶誕城交通大打結 蘇巧慧喊「重新思考」 侯友宜：目前交通很順暢

新北市長侯友宜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨選對會昨日下午正式通過徵召新北市立委蘇巧慧，代表黨參選 2026 年新北市長。對此，有網友建議她的首項政見應是「停辦新北耶誕城」，直言這樣在板橋選區應能拿下六成選票。蘇巧慧今（6）日回應表示，會重新思考活動形式，希望打造一個既能讓新北市民認同、也讓外地遊客喜愛的城市活動。現任市長侯友宜則回應，市府已妥善掌握交通狀況，目前運作順暢，並歡迎大家前來參加新北耶誕城。

民進黨選對會昨日下午開會決議，將向中執會建議，在新北市徵召立委蘇巧慧代表參戰 2026 新北市長。對此，蘇巧慧感謝選對會推薦，她已做好準備承擔重任，並會全力籌組最強團隊，帶領新北市議員候選人一起打贏 2026 選戰。

隨著年末將至，一年一度新北耶誕城將在本月 14 日開幕。不過，每一次耶誕城都在板橋車站周圍舉辦，造成交通雍塞引發民怨。就有網友在社群平台 Threads 上發文，笑稱「蘇巧慧明年的選舉政見，只有要一條『停辦新北耶誕城』，應該在板橋就可以拿到破六成的票了…」。

針對新北耶誕城，蘇巧慧今早受訪時表示，耶誕城已經舉辦14年，板橋人最在意就是舉辦期間交通大打結，如果它舉辦期間越來越常，那市民反映也就會越來越大。

蘇巧慧表示，如果她當選市長，那麼未來她會以用心、有活力的觀念重新思考該活動，包括在地經濟、交通運輸、活動意涵等方面，希望能創造一個讓新北人認同，也讓外地人喜愛的活動。

面對新北耶誕城遭人詬病交通問題，侯友宜下午出席議會總質詢前受訪表示，市府這幾年對整個交通狀況都一直有掌握，不管是分流規劃、交通號誌管控，民眾也都配合搭乘大眾運樹工具來到新北歡樂耶誕城，並稱「交通目前都非常的順暢」。

侯友宜也表示，有機會還是能夠到新北歡樂耶誕城，因為耶誕城是一個城市國際知名的品牌，能成為這樣的品牌並不容易，今年耶誕城即將開幕，歡迎大家來。

