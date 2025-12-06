新北耶誕城人潮爆滿 德國市集美食飄香吸客
（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北歡樂耶誕城主燈秀更新內容後，今晚吸引大批民眾觀賞，德國耶誕市集進駐多樣的德式美食與商品，熱鬧吸引許多民眾嚐鮮，不少親子戴頭飾逛市集，展現濃厚的異國耶誕氛圍。
耶誕市集昨晚由德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺等共同揭幕；今天白天就吸引不少遊客到廣場遛小孩，晚間更是湧入大批人潮，尤其，可以看見許多外國人的臉孔。
今年耶誕城以夢幻馬戲主燈為亮點，光彩炫目的視覺內容，吸引廣場不少逛市集的民眾搶先欣賞與拍照，人潮擴散到縣民大道，警方疏導交通的哨音，不絕於耳。
一位媽媽帶著金髮碧眼的兒女，排隊品嚐美食，她接受中央社記者訪問表示，就想要來品嚐家鄉德式烤腸的風味。夜空下，也有不少年輕人品嚐熱紅酒，在冷風中暖身子。民眾將小麵包淋上番茄醬或黃芥末醬，品嚐德國耶誕節家戶必備的甜品「史多倫」、燻肉及豬腳等經典美食，直說「好吃」。
新北市府大樓帷幕的雷射光雕秀LINE FRIENDS「馬戲團魔法道具篇」，不時出現大家喜愛的LINE FRIENDS人氣角色莎莉的黃色身影，搭配音響，引起許多孩童聚精會神觀賞。遠處燈海區，不少孩童踩踏草皮拍照，引起旁人提醒與制止。
新北市政府觀光旅遊局表示，即日起至12月28日，每晚5時30分至11時，兩支超夢幻3D光雕秀「馬戲團魔法道具篇」及「傳送耶誕樂章，LINE FRIENDS和你一起！」將輪番登場，讓民眾沉浸在絢麗光影。
觀旅局說，聚集超過50個德國文化特色攤位，盼讓民眾充分感受德國歷史悠久的耶誕市集氛圍與德式經典美食。記者現場觀察，已經有市民穿起耶誕裝扮，或頭戴著發亮頭飾體驗過節氣氛，年輕人則相互探聽即將到來的巨星演唱會消息。
觀旅局說，「巨星耶誕演唱會」將於13日、14日舉行，藝人卡司輪番登場開唱。12月25日還有「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」活動，以多元曲風陪伴大家過節慶濃厚的耶誕節，相關資訊可以上官網查詢。（編輯：李亨山）1141206
其他人也在看
台中市立老人復健醫院開幕 石崇良盧秀燕共同啟動
（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市政府委託中國醫藥大學營運的台中市立老人復健綜合醫院今天開幕，衛生福利部長石崇良、台中市長盧秀燕一起啟動開幕儀式，兩人都說，將造福台中市民及周邊民眾的就醫。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
600人踩街炸翻台南 林百貨摩登大遊行「台日一家親」大亮點
創立於1932年的台南林百貨，是府城最具代表性的文化地標之一。「府城摩登大遊行」今（6）日熱鬧登場，今年以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，30組表演團隊、逾600名表演者踩街，勝於往年，市中心瞬間變成嘉年華會，街區擠滿圍觀人潮。今年隊伍持續可見台日交流身影。台日文化友好交流基金會、台南日本人協會高舉「日自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節今浪漫登場
「二O二五共下來享仙—關西仙草節」六日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的活動豐富多元，除了有市集及魔術、音樂表演等節目，以及仙草咖啡、彩繪風車、共下打齊粑、DIY草莓盆栽等免費DIY體驗課程，還有最適合打卡的浪漫花田及兩大主題裝置藝術，副縣長陳見賢邀請民眾共襄盛舉，不要錯過冬季限定的農遊花季盛典。新竹副縣長陳見賢六日表示，關西鎮因盆地地形易聚結霧氣，能充分滋潤仙草，加上日夜溫差大的環境條件，使仙草的香氣與膠質含量都比其他地區來得豐富，採收後的仙草透過九降風的天然風乾，得以產出超高品質的關西仙草，年產量達三百零七公噸，占全台產量約百分之八十，此外，關西鎮更因仙草產業帶動觀光，有「仙草的故鄉」之美名。此次仙草節活動以「童趣鄉野」為主題，除了有活動史上最大面積，超過一公頃的仙 ...台灣新生報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
2025根與芽濕地嘉年華新竹香山濕地登場 以行動落實海洋保育
(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市政府與台灣珍古德協會共同主辦的「2025根與芽濕地嘉年華」， […]觀傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
無菸清新好環境 嘉市頒獎表揚專業醫護及志工
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市政府衛生局12/5日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境 吸信徒朝聖
高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，受邀到高雄三山媽祖賜福贊境，今(5)日第一天，南下前鎮與紅毛港朝天宮媽祖會合，吸引滿滿信徒朝聖，明後兩天也預計和岡山壽天宮、鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮齊會岡山，四大女神共襄盛舉也讓信徒相當期待。敲鑼打鼓聲，響徹雲霄，現場聚集滿滿香燈腳，人人高舉手機，大家都是要來一睹媽祖風采。主持人說：「祈求風調雨順。」粉紅超跑，白沙屯媽祖，南下高雄參加祈福贊境活動，第一天抵達前鎮漁港，和紅毛港朝天宮媽祖會合，雙媽遶境，現場熱鬧滾滾。信徒說：「從台中來，早上五點多就出發了，到這裡在路上有跟白沙屯車子遇到，我們是虔誠的香燈腳，(走過幾年)三年。」粉紅超跑白沙屯媽祖，到高雄贊境，5日就南下駐駕，不少人天還沒亮，就起床迎接。6、7日兩天，也將與岡山壽天宮；鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，齊會岡山賜福贊境，四大女神共襄盛舉讓信徒相當期待。信徒說：「這個是歷史的一刻，今天第一次看媽祖上船，太感動了。」白沙屯媽祖上午十點，從前鎮漁會大樓集結起駕，沿途行經多個宮廟，最後再到紅毛港朝天宮駐駕，活動第一天，現場就聚集大批來求平安的信徒，除了是跨地域的信仰交流，更是台灣宗教界歷史性的一刻，女神旋風席捲南部，展現台灣民間信仰強大凝聚力。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉市頒獎表揚戒菸服務流感疫苗績優機構及衛生保健績優志工
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市政府衛生局今(5)日於耐斯王子大飯店舉辦「無菸清新好環境 專業醫護齊+1」台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
歷史一刻！南北「四大女神」合體 廟方預計湧十萬信徒
高雄市 / 綜合報導 「粉紅超跑」白沙屯媽祖，今(6)日上午抵達岡山壽天宮，與高雄三山媽祖合體，這是南北四大女神首度齊聚岡山共同賜福遶境，廟方表示預計會湧入十萬名香燈腳來追隨媽祖腳步，現場有氣切的老婦人坐著輪椅，被家人推來遶境隊伍，盼能透過媽祖的庇佑恢復健康，而現場排隊領媽祖平安券的信徒，更一度綿延超過100公尺，活動相當熱鬧。粉紅超跑抵達岡山壽天宮與高雄三山媽祖會合，南北四大女神合體，現場湧入大批信徒見證歷史一刻，高雄市長陳其邁、立委邱議瑩、許智傑、柯志恩等人一早也到場共襄盛舉這場宗教盛事，點燃龍炮。隨後主持人宣布四大女神起駕，一尊尊陸續從壽天宮出發，信徒們高舉手機搶拍，現場氣氛高漲熱鬧非凡，岡山壽天宮主委戴良慶說：「今天預計參與的人數大概有十萬人啦，四大天后一起行進，遶境岡山地區。」「粉紅超跑」白沙屯媽祖今日早上約8點多抵達岡山壽天宮與其他三尊媽祖齊聚，要到岡山共同遶境祈福，這是四大女神首度會合，廟方預計一整天會湧入10萬名香燈腳追隨媽祖腳步，繞境隊伍有信徒推輪椅，上面坐著氣切的老媽媽，一家人跪在地上虔誠祈求媽祖。隨後媽祖鑾轎金身，在轎班人員協助下，從婦人頭頂通過，盼透過媽祖庇佑下一家人平安健康，另外現場排領媽祖平安券的人潮同樣絡繹不絕，綿延超過100公尺，只要買一份金紙就能領一張平安券，限量發放1萬份。信徒說：「喜歡媽祖啊，覺得祂讓我們很有安全感，很平安啊，是一個不錯的組合，希望下次還有機會(四媽齊聚)。」有信徒趁著上班前提早來到壽天宮，見證難得的四大媽祖合體，信徒將祈福與感動一同記錄，期盼媽祖們庇佑四方護佑眾生平安順遂。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
"粉紅超跑"到高雄! "四大天后"合體遶境場面盛大
南部中心／綜合報導有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖受邀來到高雄，聯合岡山、旗山和鳳山當地的三家廟宇，舉辦盛大的賜福遶境活動，吸引大批信徒到場迎接，這也是南北四大天后首次於高雄合體，場面盛大。白沙屯媽祖受邀南下三天，參加高雄三山媽祖賜福贊境活動。（圖／民視新聞）"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身高雄岡山壽天宮，所到之處湧入大批信徒，將現場擠得水洩不通。熱鬧的鑼鼓聲響雲霄，市長陳其邁也來接駕。白沙屯媽祖受邀南下三天，參加岡山壽天宮、旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮，首次聯合舉辦的高雄三山媽祖賜福贊境活動，吸引數萬信眾隨行。信眾說很開心，前一天就有來了看，覺得南北媽祖合體是個不錯的組合，希望下次還有機會。白沙屯拱天宮媽祖現身高雄岡山壽天宮，所到之處湧入大批信徒。（圖／民視新聞）適逢岡山壽天宮創建313週年，今年邀請白沙屯媽祖共同祈安賜福遶境，南北四大天后首次於高雄合體，盛大場面，也展現台灣民間信仰的強大凝聚力。岡山壽天宮主委戴清福說，這次恭請白沙屯媽祖來參與盛事，給我們岡山區民來賜福，預計參與人數大概有十萬人。原文出處：「粉紅超跑」到高雄 「四大天后」合體遶境場面盛大 更多民視新聞報導白沙屯媽祖年、月曆結緣發放! 排隊人潮綿延2公里媽祖「神蹟太狂」幫賺大錢！她「10年砸500萬」搶斗首高中生考卷寫「中華民國」被扣分！挨轟活該下場曝民視影音 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 17
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 23 小時前 ・ 12
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 14
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 24
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 14
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4