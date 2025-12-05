新北耶誕城光雕秀躍上市府 結合德國市集感受耶誕氣氛

生活中心／王毓珺 嚴凱 新北報導

新北歡樂耶誕城，今天（5日）第二支3D雷射光雕投影秀，正式躍上市府大樓，LINEFRIENDS的人氣角色〝莎莉〞也到場，跟市長侯友宜同歡、比拚人氣，今年的耶誕城，不只有光雕秀，還有德國耶誕市集，讓民眾不用出國就能感受濃濃的耶誕氣氛。

主持人：「請啟動。」

隨著倒數結束，揭開序幕，第二支3D雷射光雕投影秀，躍上市府大樓，LineFriends的人氣角色們，喚醒馬戲魅力，讓人看了目不轉睛，沉浸在奇幻冒險的光影世界。

新北市長侯友宜：「今年新北的歡樂耶誕城，用魔幻馬戲團嘉年華的方式，來做一個呈現，在呈現的過程當中，特別跟LINEFRIENDS（結合），短短這段時間裡面，新北歡樂耶誕城就來了300萬的人次。」





LineFriends的莎莉，也到場跟大家同歡，拍照時更是活力滿滿，要跟市長比拚人氣。

民眾：「很像在國外，就燈光啊還有攤位，然後很熱鬧的感覺。」

民眾：「就是每一年都會有辦這個活動啊，還不錯每年都有來，聖誕節快樂耶。」





不只有光雕秀，點亮新北耶誕城的夜空，還有連續舉辦多年的德國耶誕市集，將近50家的攤商也同步開幕，以暖黃色的燈光裝飾，營造溫馨氛圍，搭配德國經典美食，讓民眾不用出國就能感受耶誕氣氛。

新北市長侯友宜：「我們特別請到德國來，做一場讓大家永遠難忘懷的，德國耶誕市集，把德國慶祝耶誕的文化，不管是在德國的料理美食，以及在耶誕節的冬季的氣氛，能夠帶到我們的市民廣場。」

最受矚目的，巨星耶誕演唱會，也即將登場，誰說耶誕城只能拍拍照，快來親身體驗，留下難忘的冬季回憶。

