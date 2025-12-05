新北耶誕城再添活動！ 主燈新秀、德國耶誕市集開幕
新北耶誕城再添新亮點！德國耶誕市集盛大開幕，近50家攤商齊聚市民廣場，民眾不必出國就能感受濃厚異國風情。全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」也正式啟動，與先前推出的光雕秀輪番上演，持續至12月28日。自開城以來，新北歡樂耶誕城已吸引超過300萬人次參觀，市長侯友宜也親自品嘗異國美食。
新北耶誕城自開城以來已吸引超過300萬人次參觀，活動內容不斷豐富。12月5日德國耶誕市集盛大開幕，近50家攤商齊聚市民廣場，為民眾帶來道地德國美食與手作體驗。同時，全新的雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」也正式啟動，成為第二支精彩的光雕表演。新北市長侯友宜親臨現場，與民眾一同品嘗德式美食，體驗濃厚的異國耶誕氛圍。
新北耶誕城的全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」正式啟動，隨著光雕秀的進程，耶誕樹與歡樂馬戲棚也隨之閃耀。全場環繞的動態效果讓所有參與者沉浸在迷幻的光影世界中。這兩支夢幻光雕秀將在每晚17:30至23:00輪番登場，持續至12月28日。新北市長侯友宜表示，開城後這段短短時間內，新北歡樂耶誕城就已吸引了300萬人次，特別是當天還有第三號人物沙莉登場，更增添活動熱鬧氣氛。
除了光雕秀之外，民眾不必出國，在新北耶誕城就能感受異國氛圍。近50家攤商齊聚市民廣場，模擬德國傳統市集。侯友宜表示，這次活動成功將德國慶祝耶誕的文化、德國料理美食以及冬季耶誕節的氣氛帶到市民廣場。侯友宜也親自到各攤位品嘗美食。市集中不只有熱紅酒、德式烤腸、燻肉與豬腳等德國經典美食，民眾還可以親手製作耶誕薑餅，體驗童話人體彩繪。無論是拍照打卡、品嘗美食，還是體驗異國活動，整個市集都充滿濃厚的耶誕氛圍，各攤商前也都擠滿了人潮。
