新北耶誕城加強維安！侯友宜：嚴厲譴責暴力

[NOWnews今日新聞] 台北車站與捷運中山站發生隨機殺人事件，造成包含嫌犯在內4人死亡及多人受傷，震驚全國！新北市長侯友宜今（20）日一早前往醫院探視受傷的新北市民，隨後趕往新北歡樂耶誕城指揮所視察。侯友宜嚴厲譴責這類暴力犯罪，並表示市府第一時間啟動安全維護機制，要求檢警調快速釐清真相、安定人心，也呼籲社會省思預防機制，避免悲劇再發生。



重大治安事件發生後，就怕引起模仿效應，侯友宜強調，現階段可能出現的網路謠言、口語傳播或蓄意製造不安的事端，市府已要求警政單位，全力戒備並堅決遏止。他表示，這起事件帶給社會深刻教訓，未來必須不斷調整重大事件的強化演練與事先預防工作，同時加強對大眾運輸工具及公共活動場域的監控，確保民眾的安全環境不受到暴力威脅。

正值新北歡樂耶誕城活動期間，侯友宜指出，已動員警察局治安警力，並緊密結合中央與地方資源，強化定點及巡邏網絡的布署密度。他提到，耶誕城維安已跨足市府、中央及各相關單位，透過見警率提升來穩定民心，讓活動能順利運行。侯友宜表示，不論是台鐵、高鐵或捷運場站，相關防護皆已升級，目標是讓歡樂耶誕城在安全無虞的情況下圓滿落幕。



市府也呼籲市民，參與大型活動時若發現可疑人士或異常狀況，應立即通報現場安全人員或警方。侯友宜重申，市府團隊將全力以赴守護市民安全，不讓社會不安情緒蔓延，並承諾會持續強化各項治安作為，為國人打造一個安心的公共空間。



▲隨機殺人案震驚全台！侯友宜譴責暴力：新北耶誕城加強維安。（圖／新北市府提供）

