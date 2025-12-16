新北耶誕城又塞爆！工作人員「厭世神喊話」笑翻全網：麻煩給他加薪

新北耶誕城出現幽默自嘲的工作人員。圖／翻攝自Dcard

隨著年末到來，一年一度的「新北耶誕城」也在11月14日盛大登場，本次活動將舉辦至12月28日，期間將給民眾帶來4大燈區、主燈秀、耶誕市集等活動，每年舉辦都吸引龐大人潮前往，但同時也給新北板橋地區附近居民帶來「人潮大塞車」的煩惱。不料，新北耶誕城近日一名工作人員拿著大聲公、妙語如珠疏導人群的影片在卻意外爆紅！

一名網友15日在Dcard上PO出一篇題為「板橋耶誕城之工作人員的厭世宣導」的文章，並附上一段耶誕城工作人員拿著大聲公疏導人群的影片，只見工作人員喊道：「通道處請不要停留拍照好嗎？通道沒有愛情啊，這裡大多數都是有男女朋友在約會的地方」、「你停在這邊久了還是一樣單身啊，我停了2年也沒交過女朋友啊」、「沒什麼事就往前走啊，要拍照我們找欄桿拍啊，不要停在路中間謝謝！」

新北歡樂耶誕城。圖／TVBS提供

原PO對於工作人員的「真實喊話」也自嘲表示：「可惡！嗆我嗆夠沒？但反而更想停下來聽他說了什麼！」影片曝光後頓時引起熱議，不少網友都被工作人員的幽默吸引：「本來不想停，聽到他講話的內容，只想停下來」、「我真的要笑死，麻煩給他加薪，紅包外面寫『相信愛情』」、「住板橋對耶誕城已經麻痺不想去了，但看到他這麼好笑不去朝聖一下感覺對不起他的認真」、「認真工作，值得加雞腿！」

對於今年的板橋耶誕城，雖然部分網友認為燈光秀設計沒有往年精彩，仍有網友認為每年佈置主題都不一樣也頗為用心：「身為板橋人，我其實沒有覺得這活動有這麼讓人生氣」、「板橋人+1，也沒那麼討厭吧？我覺得滿漂亮的呀，不過我自己是不會去人擠人就是了」、「辦了要被民眾X譙說塞車塞死人，不辦又要被說沒在做事情，都沒有應景氣氛或是活動等等」、「我板橋人沒你說的這麼恐怖啦，只是覺得：這種美感（不限今年）這種程度外地人也要來看？確定」、「住大遠百旁邊那棟，認真說我覺得還好，而且超愛逛！」



