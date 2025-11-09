新北耶誕城可能離開板橋？網崩潰喊：其他區撐得住嗎

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

一年一度的聖誕節將至，板橋耶誕城每年都被人潮擠得水洩不通。近日，有網友在 PPT 上發文表示，新北市長侯友宜在市議會答詢時透露，未來希望耶誕城能「一步步擴大」，不再只侷限於板橋，對此該名網友詢問，未來會不會辦在三鶯、淡水或新莊等地，引起大批網友熱議。

一年一度的聖誕節將至，板橋耶誕城每年都被人潮擠得水洩不通。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

原PO指出，會不會是因為三鶯線要開始動工，因此會擴大到三鶯，又或是因大巨蛋將落址淡水，所以選淡水。不論最後選在哪，原PO表示，「真的不希望是在新莊」，雖然新北市政府的第二行政大樓就在附近，但就如同網友說的，「把耶誕城留在板橋就好，不要放出來害人」。

廣告 廣告

貼文一出，網友紛紛留言表示：「不要放出來害人啊」、「讓全新北都一起塞是不是」、「去淡水辦剛好順便測試淡江大橋塞不塞」、「三鶯線開通就辦在鶯歌，一區輪一次也不錯」，也有人幽默回應：「我們板橋人都習慣了，其他區要接手嗎？」

不過，也有網友持不同看法，認為耶誕城帶來的觀光效益不容忽視：「板橋因耶誕城變得有代表性，商圈生意也更熱絡」、「商家都歡迎活動繼續舉辦，每年這時營業時間都會延長。」

更多FTNN新聞網報導

新北耶誕城恐取消？議員揭孩童一聽難過痛哭 市府急喊照常舉辦「絕不讓小孩子哭」

「新北耶誕城」孕育出愛的結晶！新北102對新人高喊我願意 侯友宜：明年起生育獎勵、好孕專車補助再加碼

高達12公尺「巨大水豚君」現身碧潭！侯友宜俏皮合影 喊話市民朋友「一起來感受幸福」

