新北耶誕城嗨翻 泡泡秀、音樂劇首周六迎人潮

新北耶誕城每天都有精彩活動，第一個周末假期，由「童樂馬戲嘉年華」打頭陣，從下午1點到晚上8點半，兒童音樂劇、泡泡秀、魔術等熱鬧表演接力登場，同時周邊市集有吃有喝也有玩，「TVBS GOOD ESG循環杯」攤位也提供免費循環杯租借，到指定商家消費，可以享5元折扣。

小朋友：「哇！」

小朋友們看到好多泡泡，一同發出驚嘆聲，新北耶誕城開城後的，第一個周末假期人潮爆滿，舞台下擠滿人，15日童樂馬戲嘉年華，從下午1點到晚上8點半，有兒童音樂劇泡泡秀，魔術雜耍特技以及卡通家族帶動跳，精彩節目一個個登場。

泡泡秀表演者vs.小朋友：「我其實平常會做貓耳朵啦，只是怕你們洗頭不好洗，今天就做冰淇淋吧！」

還有人氣爆棚的，樂天啦啦隊女神，也現身耶誕城，帶領小朋友們又唱又跳。

舞台旁市集不只有吃的喝的，還有販售可愛飾品小耶誕樹，為了響應環保，到「TVBS GOOD ESG循環杯」攤位，可免費租用環保循環杯，愛護環境又能省荷包。

民眾：「如果自己沒帶環保杯，現場可以租環保杯我覺得蠻好的，就是不用再多用一個塑膠杯子。」

拿著循環杯到活動配合商家，購買飲品還可以享有，指定飲品5元優惠折扣，耶誕城到12月28日，每個假日都有熱鬧活動，新北市府也邀請公益團體演出，陪伴弱勢孩童，用音樂傳遞溫暖與希望。

