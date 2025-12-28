新北耶誕城壓軸 4縣市11校時尚秀

新北市政府28日晚間於市民廣場舉辦「New Vogue! New Fashion! 2025鬥豔時尚耶誕秀」。新北市副市長劉和然（前排中）穿上學生原創設計服裝，一同走上伸展台，展現對學生專業實力的肯定。（柯毓庭攝）

新北市政府28日晚間於市民廣場舉辦「New Vogue！New Fashion！2025鬥豔時尚耶誕秀」，活動邁入第9年，今年首度升級為北北桃宜4縣市校際聯合展演，為新北市歡樂耶誕城畫下最完美句點。新北市副市長劉和然也穿上學生原創設計服裝，一同走上伸展台，他說，把舞台搬到室外後，表演更寬闊，一定非常精彩。

教育局表示，今年邀集台北市稻江護家、桃園市中壢家商、宜蘭縣國立頭城家商及新北市能仁家商、莊敬工家、復興商工、穀保家商、樟樹國際實中、醒吾高中、樹人家商、鶯歌工商等共11校師生同台走秀，展現技職教育扎實的設計實力與跨校合作成果。

劉和然笑著說，第一次走秀非常緊張，穿著由金手獎得主、樟樹國際實中流行服飾科學生蔡博凱、傅純靈、陳韋汝與陳雙共同設計的衣服與配件站上舞台非常榮幸，強調技職體系最大特色就是直接進入操作，有些人喜歡用讀書的方式，但有些人就是喜歡直接操作，設計創意無限，這也是教育最可愛的地方。

劉和然強調，操作型孩子困在教室是抹煞才華，很多東西進入操作就會變得不一樣，昨天是高三畢業展，把舞台搬到室外後，表演更寬闊，透過技職學校操作，才可以看到孩子們的才華。

教育局表示，新北市長期推動適性學習與多元發展，8年投入12億元打造頂尖技職舞台，並積極連結大專校院與產業資源，建構從校園到產業、從學習到實作、從在地到國際的完整培育路徑。未來將持續以城市為教室、以舞台為課堂，讓每位學生都能在最適合自己的位置累積實力、走向世界。