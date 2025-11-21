新北耶誕城年年塞爆惹民怨？蘇巧慧拋改善方向 還說大巨蛋要「養蛋比蓋蛋重要」
國民黨已在新北市執政21年！蘇巧慧坦言要贏不輕鬆但想做事要爭取 黃國昌扯蘇巧慧傳話鼓勵選到底 蘇巧慧否認未授權任何人傳話
民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受黃暐瀚訪問，針對新北耶誕城、大巨蛋興建等熱門議題表態。她強調新北耶誕城不會取消，但交通疏運、展期過長等問題必須改善；對於新北是否需要大巨蛋，她提出「養蛋比蓋蛋重要」，主張建立從小型到大型的完整展演場地體系。蘇巧慧也澄清從未派人向黃國昌等人傳話，並以「區域均衡、城市認同」八字方針作為市政主軸。
新北耶誕城不取消 蘇巧慧提改善方向
針對外界關注的新北耶誕城議題，蘇巧慧認為必須進行調整。她指出，新北耶誕城從2011年開始已舉辦15年，立意良善且確實吸引人潮、帶動商機，但也衍生出交通癱瘓、展期過長等問題。
蘇巧慧指出，一、交通疏運要能解決：板橋市中心人潮過度集中，造成居民不便；二、在地經濟要能活絡：確實創造商機而非只有人潮；三、對城市要有意義：創造亮點，提升設計感與IP價值；四、展期應更合理：耶誕節是12月25日，展期不應長達近兩個月 ；五、多點齊發或輪辦：參考高雄Blackpink模式，不只板橋一地集中。
她強調，「耶誕城要不要留可以討論，但要讓在地人認同、外地人喜歡。」蘇巧慧也表示，因為她提出這些建議，新北市政府已回應明年會改善，「這就是選舉競爭的目的，這不就是好事嗎？」
「養蛋比蓋蛋重要」 蘇巧慧主張多顆金蛋取代單一巨蛋
對於新北大巨蛋議題，蘇巧慧表態支持興建，但提出關鍵前提，「養蛋比蓋蛋更重要，要有能力養蛋，我們就來談蓋蛋。」
更重要的是，她主張「新北市不只要有一顆巨蛋，我們要有多顆金蛋。」蘇巧慧說明，這個理念源自她十年前擔任立委、在教育文化委員會服務時就提出的構想。
建立完整展演場地生態系
蘇巧慧以流行音樂產業為例指出，天團的養成是從班上唱歌、路邊演出、Live House，逐步到千人、萬人場館，最後才能站上四、五萬人的大型場地。因此新北市需要：大型場館：如樹林或淡水的大巨蛋（4-5萬人）；中型場館：如林口影視城搭配捷運，可容納1.5萬至2萬人的中蛋或小蛋；小型展演空間：live House一條街，提供200人、500人、1000人的練習場地；基礎設施：Working Space、練團室等青年人才培育空間
她以南港流行音樂文化中心為參考範例指出，「人才的養成，就是在你最弱的時候最需要公眾資源。當你成為天團的時候，反而是政府要來找你合作。但當你只是有才華有熱情的年輕人時，你最需要的就是這種支持。」
蘇巧慧認為，新北市人口最多，過去卻要跨河到台北市尋找展演機會，「為什麼台北市是櫥窗、新北市是廚房？都在我們這邊煮，熱的都是我們，累的都是我們，菜都端到你那裡去。」
新北市政願景 蘇巧慧：「區域均衡、城市認同」
談到市政願景，蘇巧慧提出「區域均衡、城市認同」八字方針，這源於她十年立委工作經驗的體悟。
區域均衡：讓每個地方再現風華
蘇巧慧觀察到新北市人口分布嚴重不均：中永和、新店、淡水、林口等地人口快速集中，但偏鄉地區人口卻快速流失。她以自己服務的鶯歌樹林為例，十年前這些地方面臨嚴重資源不足：幼兒園鞦韆壞掉用黃色警戒線圍三年沒修；視聽教室地板破洞，小朋友可能掉下去；鶯歌車站從1991年蓋好後沒有手扶電梯，長輩提菜籃、媽媽推嬰兒車都很辛苦；樹林坡內地區自來水打不上去，從來沒有自來水。
經過十年努力，這些問題逐一解決。蘇巧慧驕傲地說：「現在服務的地方十幾間中小學，操場幾乎都更新了，風雨操場建起來，校舍翻新，小孩不會覺得輸人一等。」鶯歌車站20年的電扶梯問題也解決了，鶯歌人口甚至開始成長，鳳鳴重劃區「過去晚上七點以後電燈不會亮，現在7-11一間一間開，全聯、星巴克通通都進來了。」
她主張讓每個地方的特色被看到，用自己的故事成為賣點：金瓜石：老房子活化利用；烏來：溫泉業者發展；貢寮：東北角海岸線不只夏天戲水，也能聽濤聽海浪；城市地區：都更效率加倍，政策優惠讓城市減壓。
城市認同：讓在地人認同、外地人喜歡
蘇巧慧解釋，城市認同聽起來很重，但其實就是讓居民越來越喜歡自己住的地方。「如果你住的地方不錯，你喜歡住在這個地方，你會不會對別人說我住的地方不錯？這就是一種認同。」她以台灣為例，「台灣講話可以很自由，生活很便利，7-11等等，很多外國網紅來這裡喜歡台灣，這就是認同。」
蘇巧慧強調，新北市有山有海、有都市有鄉村，「等於是台灣的縮影，所以我說新北好，台灣就更好。」她要做的不是攻擊或謾罵，而是「和你一起，把你的想法變成真實，把你希望的狀況幫你調整幫你修正，讓你更喜歡留在這裡。」
黃國昌扯蘇巧慧傳話鼓勵選到底 蘇巧慧否認澄清從未授權任何人傳話
針對民眾黨立委黃國昌日前指出蘇巧慧派人勸他參選新北市長到底，蘇巧慧在訪問中正式澄清，「我從來沒有委託任何人去傳任何話，我也從來沒有授權誰去講任何話。」
蘇巧慧說，「我沒有拜託任何人，我也沒有授權任何人去傳任何的話。從選對會提名我，甚至從一開始，我對新北有感情、有成績、有願景，我想要做這些事情，而要做這些事情是必須進到市政府，有市政府這樣的資源、這樣的舞台，才有機會。」
蘇巧慧強調這個「派人去傳話」是非常奇怪的謠言，希望適可而止，「我們可以把時間花在討論這些有趣的市政議題。」
是否希望三腳督？可能對手是誰？蘇巧慧：不設限對手 專注讓自己更強
被問到是否希望三腳督，以及可能的對手是誰，蘇巧慧表示，「我對於其他的候選人是誰、有幾位，坦白講我從不去設限，也不把心力放在這個部分。我要做的事情就是讓我自己可以變得更強，是一個更好的選項。」
對於可能對決的國民黨人選，蘇巧慧認為，「這個問題真的是要回到他黨的身上，因為看得出來他們也是競爭者眾。」她表示無論是民眾黨或國民黨，有多人想爭取都是好事，「因為買家、各位選民、各位鄉親，你們有更多人可以選擇。」
李四川強不強？蘇巧慧：世代觀念是優勢
被問到如何看待可能對手李四川，蘇巧慧坦言，「當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，大家也看到他過往的經歷。」
但她也強調自己的優勢，「我正因為我的世代、我的年紀是在這裡，所以我的觀念、我的方式可能會更新穎不一樣。這是我覺得我可以跟其他任何人，不管現在檯面上提到的這些，都有機會展現我的優勢——年輕、創意、會做事。」
國民黨已在新北市執政21年！蘇巧慧坦言要贏不輕鬆但想做事要爭取
蘇巧慧承認新北市對民進黨並非容易的選區。黃暐瀚引用數據指出，2001年蘇貞昌贏了王建煊之後，2005年周錫瑋、2010和2014年朱立倫、接下來侯友宜兩次，「已經20幾年民進黨都沒有贏了，到明年投票的時候就21年。」
2022年林佳龍得票率只有37.58%，不到40%。蘇巧慧坦言，「這個客觀的基礎事實都擺在那裡，坦白講也不用否認，新北市對民進黨來講並不是一個容易的區域。」
但正因如此，她出來挑戰「真的是因為我有想要做事的這個動機，跟這個強烈的希望，才會來覺得說我們來做這個困難的事情。我從來沒有把它當成是一件輕鬆的事情，是需要更大的努力去爭取過半人的認同。」
蘇巧慧坦言，新北市對民進黨來講並不是一個容易的區域，國民黨在這裡已經執政21年，贏過這麼多次的選舉，但是她揹著民進黨的黨旗，「我非常非常的努力，在朝爭取新北市長這個方向前進。」
蘇巧慧表示，「我不會花精力在處理對手的事情。如果可以的話，我希望我的時間、我的力氣可以處理市政議題。」她希望用這個態度、這個方向爭取到機會，「未來能夠和大家一起實現新北市的願景。」
