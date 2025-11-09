新北耶誕城恐取消？議員揭孩童一聽難過痛哭 市府急喊照常舉辦「絕不讓小孩子哭」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市長選舉即將於明年到來，新北耶誕城是否持續舉辦也引起討論。新北市議員林國春質詢時指出，民眾來電關心「耶誕城是否取消」，甚至有家中孩子聽聞後難過落淚。新北市觀光旅遊局局長楊宗珉重申，新北歡樂耶誕城將照常舉行，絕不讓小孩子哭！

新北市議員林國春質詢時指出，民眾來電關心「耶誕城是否取消」，甚至有家中孩子聽聞後難過落淚。（圖／觀旅局提供）

觀旅局說，新北歡樂耶誕城自舉辦以來，透過長期深耕固定地點，展現新北及板橋的城市故事，不僅成功營造節慶氛圍，更成為全國最具指標性的耶誕活動並推向國際。活動曾獲英國旅遊雜誌《Wanderlust》評選為「世界上最令人驚嘆的8棵聖誕樹」之一，是亞洲唯一入選的耶誕樹；亦獲澳洲《Urban List》評為「全球十大必訪耶誕節慶」，並榮獲法國、倫敦、紐約及羅馬設計大獎多項白金與金獎肯定。

據官方統計，新北耶誕城每年吸引超過700萬人次造訪、創造約60億元經濟效益，帶動商圈與觀光產業發展，展現新北市文化創意能量與國際競爭力。

觀旅局也預告，今年活動將於11月14日（五）盛大開城，目前燈飾與裝置正陸續於市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中商圈妝點中，營造繽紛璀璨的耶誕氛圍。針對外界關心的「是否停辦」與「交通壅塞」等議題，市府澄清，活動將如期舉行，並已啟動交通疏運與人流分流規劃，確保活動安全順暢、遊客安心體驗。

觀旅局指出，交通、警察與觀旅等單位已密切合作，規劃多項疏運措施，包括鼓勵民眾搭乘大眾運輸、彈性調整號誌秒數、實施路段管制與改道疏運、暫停部分YouBike站點租借、設立交通戰情室即時掌握人潮，並運用手機信令系統分析人流與疏散應變。同時透過多元宣導，引導民眾搭乘公共運具前往，並以45天的活動期間達成人潮分流與觀賞分時效果。

