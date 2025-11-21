社會中心／吳玟誼 吳培嘉 新北報導

新北耶誕城爭議如今成了2026先北市長選戰話題！民進黨參選人、立委蘇巧慧呼籲交通疏運、展期過長等民怨必須改善，但新北市長侯友宜不以為然，堅持活動獲得好評，交通也非常順暢。而從最新民調顯示，無論一對一PK，或三腳督局面，蘇巧慧仍略為落後李四川，但她自認"年輕、創意、會做事"。李四川也回應了。

一年一度的新北耶誕城，每年11月中開跑，一路熱鬧到12月，吸引大批人潮，但也造成板橋交通壅塞，不少當地人怨聲連連。

新北耶誕城成2026選戰焦點 蘇巧慧：展期、交通須改善

新北耶誕城成2026選戰焦點 蘇巧慧:展期.交通須改善。（圖／民視新聞）





耶誕城爭議延燒，如今也成了"2026新北市長"選戰話題。還有一份最新民調，如果一對一PK，民進黨立委蘇巧慧對上台北市副市長李四川，輸了10%；若對上新北市副市長劉和然則是贏了6.6%。要是「三腳督」的局面，則以李四川或蘇巧慧支持度最高，反而黃國昌都是吊車尾。而蘇巧慧超有自信，不畏懼對上李四川。





而根據這份民調，黃國昌仇恨值最高，57.6%不欣賞。至於現任副市長劉和然，欣賞度甚至輸黃國昌，只有21.9%！侯友宜還要繼續挺子弟兵嗎？

侯市長沒正面回應，2026這一局，藍白怎麼走？還是未知數！





