即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

已經舉辦14年的新北耶誕城，由於活動期間常導致交通問題，今年的耶誕城活動仍將於11月14日至12月28日在板橋登場。針對未來該活動是否擴及全市，侯友宜今（9）日下午受訪時指出，這幾年其實在交通的分流規劃以及號誌的管控上，交通是順暢的，歡迎大家一起到新北歡樂耶誕城，即將要開幕，請大家拭目以待。





今日下午2時，侯友宜在新北市政府教育局長張明文等人的陪同下，出席114學年度公私立高中職暨國民中小學家長會長授證暨感恩大會，並於行程中接受媒體聯訪。

記者提問，新北耶誕城現在變成2026選戰議題，那不曉得板橋人擔心塞車問題，那想請教市長，未來是否會規畫讓耶誕城要擴及全市呢？

對此，侯友宜回應，「新北歡樂耶誕城經過大家多年不斷的創意跟創新，已經變成形塑的品牌，也是國際知名的歡樂耶誕城，這樣一個幸福溫馨的歡樂耶誕城，在這幾年其實在交通的分流規劃以及號誌的管控上，交通是順暢的，歡迎大家一起到新北歡樂耶誕城，即將要開幕，請大家拭目以待」。





原文出處：快新聞／新北耶誕城擴大至全市舉辦？ 侯友宜說話了

