新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】全臺引頸期盼的「2025新北歡樂耶誕城」，即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北！來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。
▲「板橋435藝文特區」環繞綠地與噴泉，搭配繽紛傘景與藝術展，是全家共享探索樂趣的絕佳去處！
板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所！區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專為行人與自行車設計的景觀橋樑，橋面整體寬敞且視野遼闊，是散步、騎自行車、觀夕陽或夜景的絕佳景點！
▲「湳雅觀光夜市」，匯聚各式美食，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。
而鄰近新北市政府的「板橋放送所」是早期五大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地，打造成推展文學、美學、親子活動、全齡樂活與餐飲服務的新據點。位於府中的「林本源園邸」，是臺灣現存最完整的園林建築，園邸由清朝時期富商林本源家族興建，園區內景點眾多，如觀稼樓、來青閣、定靜堂、月波水榭及方鑑齋等，處處皆景、步步有詩，是欣賞古建築之美與體驗人文風華的絕佳場所。除了人文風貌與自然資源，多樣的各式美食更是來到板橋不可錯過的重點之一！越夜越熱鬧的「湳雅觀光夜市」，匯聚各式傳統美味，從經典的蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐、小籠包到香甜烤玉米應有盡有；同時也融入異國風味，像是泰式河粉、熔岩古巴三明治和粵式牛雜等，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。
其他人也在看
慈大辦理職涯講座 強化學生求職安全與職涯意識
為拓展師生對多元職涯資源的認識，慈濟大學學務處生涯發展中心10月28日...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前
連晨翔曝光婚禮進度！下秒竟失言「怕惹怒劉品言」 嚇到狂求饒
《就算一個人也可以好好的吃飯2》今（30）日舉行首映會，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔現身齊聚光點華山。連晨翔先前才和劉品言登記結婚，被問到婚禮進度，他坦言目前完全沒有在聊婚禮這個問題，「先生下小孩再來規劃，生完也要一陣子才能恢復漂亮的狀態！」但他話一說完立刻發現自己「口誤」：「一直都很漂亮！我講錯話了！」他趕快拜託記者們手下留情，一邊不忘宣傳影集：「不然我接下來真的會『每天一個人好好的吃飯』。」鏡報 ・ 20 小時前
「新北海派」巡迴活動 相約富基魚市品嚐尚青海味
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】「新北海派」巡迴活動熱鬧進行中!11月1日及2日將於富基魚市登場「Let互傳媒 ・ 1 天前
快訊／三立總部門口「1男抱瓦斯桶」揚言自焚 消防衝現場灑水戒備
台北市內湖區三立電視台總部今（29日）下午驚傳一名男子情緒失控，手持瓦斯桶揚言引火自焚。北市消防人員獲報趕抵，現場先灑水戒備並安撫男子情緒，所幸男子隨後冷靜下來，已由警方帶回了解。鏡報 ・ 1 天前
新北歡樂耶誕城開城倒數（1） (圖)
一年一度的「新北歡樂耶誕城」將自11月14日起正式開跑，活動場地周邊燈飾也呼應今年的馬戲團主題，近日試燈，讓板橋街道入夜後也繽紛熱鬧。中央社 ・ 15 小時前
李章宇直言自己長得帥人緣也好 「但卻不幸福」遭網友酸不知足
李章宇直言自己長得帥人緣也好 「但卻不幸福」遭網友酸不知足娛樂星聞 ・ 1 天前
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美十華整合行銷 ・ 1 天前
12米水豚君水上大型裝置！亮燈日夜地景藝術市集咖啡節親子同遊
親子,市集,免費景點,碧潭,水豚君,咖啡節,新北景點受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，原訂10月下旬登場的「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，改至11月1日晚間正式開展，活動至12月28日長達58天，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，晚間6時至10時則點亮裝置燈光，日夜皆有看頭，更有市集、咖啡節、街頭藝人表演，適合親子、跨齡族群到場遊玩！景點+ ・ 16 小時前
東京室內遊樂場東京Joypolis遊玩攻略！台場一日遊這樣安排最完美
來東京旅遊，當然少不了安排符合不同季節的行程。不過，有幾個月份剛好碰上台灣的暑假，也正值日本的雨季，在外逛街的興致真的會完全被澆熄…💦 因此，小編要特別推薦一個無論晴天雨天都能玩得盡興的東京室內遊樂場——東京Joypolis！不管是和朋友、情侶出遊，還是家庭旅遊，你都能在這裡度過充實又刺激的一天。JAPANKURU ・ 23 小時前
香港單車節11/30舉行 6,000 名額開放報名
由香港旅遊發展局主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日舉行，將開放 6,000個名額予本地、内地及海外單車手參與，今年部份項目採用嶄新路線及加入更豐富體驗，提升活動吸引力。七逗旅遊網 ・ 23 小時前
大溪笠復威斯汀十周年 推「蔚藍之島・濟洲尋味」美食活動，還能抽濟州島雙人機票！
大溪笠復威斯汀「蔚藍之島・濟州旬味」2025韓國濟州島美食大賞，多款經典韓式吃到飽。圖業者提供【旅遊旅遊經 ・ 21 小時前
根本就是逛街族群的天堂？觀光客在東京銀座的好玩新發現
日本的治安與服務品質在全世界堪稱數一數二，也讓日本成為觀光客的心頭好之一。一般可能會覺得到日本觀光就是該去擁有眾多社寺古蹟的京都之類的地方，但讓人意外的是東京的代表性街區之一－銀座也很受到旅客的歡迎。 這次要介紹觀光客來到銀座時特別印象深刻與感動的事情，一起來看看在外國人眼中的銀座有何傑出與獨到之處吧！（本文內容為受訪者的個人意見） main image:2p2play / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 4 小時前
輔導會職訓中心表揚績優企業 感謝積極進用退除役官兵
記者曾昭玲／臺北報導 輔導會職訓中心日前舉行「114年民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵金獲獎企業頒獎暨職涯講座活動」，由中心主任關永忠頒發獎座青年日報 ・ 1 天前
台達電鄭平：AI動能強 第4季及明年首季仍樂觀
（中央社記者曾仁凱台北30日電）台達電昨天公布第3季獲利創新高，不過今天股價挫跌4.72%。台達電董事長鄭平今天在法人說明會中表示，AI動能強，目前看起來今年第4季、明年第1季還是蠻樂觀。中央社 ・ 20 小時前
MSC地中海郵輪首度登場ITF旅展 早鳥限時優惠、限量驚喜好禮等你拿
2025 ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日登場，今年MSC地中海郵輪將以嶄新規模亮相參展。除了帶來MSC榮耀號2026年春季「高雄、基隆雙母港啟航」航程好消息外，現場還有互動活動與限時優惠與獨家下訂好禮，誠邀旅遊愛好者共賞地中海風格的海上榮耀之旅。七逗旅遊網 ・ 1 天前
北士科T17、T18合意解約新壽首提「分手費」40億元 北市府下周續協商
台北市長蔣萬安預計2周確定與新壽解除北士科T17、T18基地契約。知情人士透露，北市府今天已收到新壽初步「分手費」報價共約40億元，市府要求金額要提出單據證明，部分項目還需要新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周繼續協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
台北光電展盛大登場 燁輝搶先展出鋅鋁鎂升級產品
在「2025 台灣國際智慧能源週」中，燁輝企業（Yieh Phui Enterprise）以會場唯一的台灣在地鋼鐵製造商身份盛大參展品觀點 ・ 21 小時前
關子嶺泥湯深度遊 泡湯、嶺頂、水火同源與古剎禪意以及採果樂！
臺南關子嶺泥湯(圖：台南觀旅局提供)【旅遊經洪書瑱報導】已步入了微涼的秋季後，就是泡湯養生的好時節，旅遊經 ・ 1 天前
新北AI智慧防汛神速預警 奪天下城市治理卓越獎首獎
記者黃秋儒／新北報導 面對讓人膽戰心驚的極端氣候，新北市不再只靠人力跟老天爺賭運氣！…中華日報 ・ 1 天前
網球》葛藍喬安娜遠征清奈開胡 WTA巡迴賽會內首勝到手
歷經連兩天因雨順延，葛藍喬安娜在清奈女網賽未受影響，初登場以6：4、6：3擊敗荷蘭對手哈托諾（Arianne Hartono），台英混血女將遲來開胡晉級16強，職業生涯WTA巡迴賽會內首勝也終於到手。這項WTA250等級職業賽，本週在印度東南部城市進行。24歲的葛藍喬安娜揮別身體微恙等突發狀況，面對自由時報 ・ 1 天前