新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖

▲「新月橋」為行人與自行車打造的景觀橋樑，是散步、騎行及賞夕陽夜景的絕佳去處！

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】全臺引頸期盼的「2025新北歡樂耶誕城」，即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北！來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。

廣告 廣告

▲「板橋435藝文特區」環繞綠地與噴泉，搭配繽紛傘景與藝術展，是全家共享探索樂趣的絕佳去處！

板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所！區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專為行人與自行車設計的景觀橋樑，橋面整體寬敞且視野遼闊，是散步、騎自行車、觀夕陽或夜景的絕佳景點！

▲「湳雅觀光夜市」，匯聚各式美食，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。

而鄰近新北市政府的「板橋放送所」是早期五大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地，打造成推展文學、美學、親子活動、全齡樂活與餐飲服務的新據點。位於府中的「林本源園邸」，是臺灣現存最完整的園林建築，園邸由清朝時期富商林本源家族興建，園區內景點眾多，如觀稼樓、來青閣、定靜堂、月波水榭及方鑑齋等，處處皆景、步步有詩，是欣賞古建築之美與體驗人文風華的絕佳場所。除了人文風貌與自然資源，多樣的各式美食更是來到板橋不可錯過的重點之一！越夜越熱鬧的「湳雅觀光夜市」，匯聚各式傳統美味，從經典的蚵仔煎、大腸包小腸、臭豆腐、小籠包到香甜烤玉米應有盡有；同時也融入異國風味，像是泰式河粉、熔岩古巴三明治和粵式牛雜等，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。