新北耶誕城演唱會卡司出爐！韋禮安唱壓軸 主持、歌手名單一次看
即時中心／高睿鴻報導
「新北歡樂耶誕城」演唱會卡司出爐了！今（2025）年11月中開城後，這場1年1度的耶誕盛事，再次吸引許多民眾前來參觀；新北市府則打鐵趁熱，昨（28）日宣布「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」卡司。市府說明，演唱會將於12月13日、14日（週六、日）晚上6點至10點盛大登場，並且，19組重磅華麗演出卡司，也將陸續登場；其中，知名藝人陳漢典，更是身兼演唱會主持人、表演卡司。
據悉，除了陳漢典以外，節目《食尚玩家》主持人曾子余、「朵拉」謝雨芝，也將共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒。在昨日的記者會，曾子余一登場就展現滿滿活力，面對首次搭檔的主持界前輩陳漢典，更是主動向對方請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動自然又逗趣，令現場笑聲不斷。
至於陳漢典，除了擔任主持人，這次更還身兼表演卡司的身分，他神祕地說，將為耶誕城帶來精采的首演內容，請大家拭目以待。另一方面，聊到今年都晉升為「人夫」身分，曾子余、陳漢典也笑稱，好像有種「升級打怪」的感覺；但兩人依舊承諾，將在兩日的巨星耶誕演唱會，發揮最佳默契、扮演好穿針引線角色。他們都說，要卯足全力、使出渾身解術，帶領全場High翻新北歡樂耶誕城。
知名主持人陳漢典（左）、曾子余（右）。（圖／新北市政府提供）
此外，演唱會卡司也已出爐，12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱、至於壓軸卡司則為知名金曲歌手韋禮安，將帶來「韋式情歌」，期盼讓全場如痴如醉、甚至帶動全場大合唱。至於14日，則將由超人氣Z世代天團「告五人」震撼開場、重磅壓軸則由金曲演唱組合「動力火車」擔任，也預計帶動現場歌迷大合唱。
除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括；F.F.O、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。
新北耶誕城12月14日演唱會卡司。（圖／新北市政府提供）
新北市長侯友宜說明，今年演唱會以音樂搖滾嘉年華為主題，並邀請韋禮安、動力火車、告五人、糜先生等共19組重量級卡司登台演出；預計提供唱跳、饒舌、搖滾、抒情等多元曲風，歡迎民眾與家人朋友，前來共享最熱鬧的耶誕音樂盛事。
侯友宜另也說，新北歡樂耶誕城已邁入第15年，每年都是民眾期待的重點活動；今年特別與LINE FRIENDS合作，4大燈區以熊大、饅頭人、莎莉等熱門IP，營造幸福與歡樂的節慶氛圍，吸引大批民眾造訪、拍照打卡。此外，市府以人潮分流及號誌管控等措施，確保活動期間交通安全順暢，希望讓民眾開心來玩、平安回家。
新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）
另，上述演唱會也將於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁及YouTube頻道、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」及「LINE TODAY」等平台同步Live實況轉播。市府也呼籲，活動期間人潮眾多，建議民眾多利用大眾運輸工具前往參加；更多「2025新北歡樂耶誕城」相關訊息，可上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網、或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。
原文出處：快新聞／新北耶誕城演唱會卡司出爐！韋禮安唱壓軸 主持、歌手名單一次看
更多民視新聞報導
不能鬆懈！台中非洲豬瘟「告一段落」 西班牙驚傳新疫情
重啟核三？他拋：藍支持核能 想必會同意「核廢放金門」
震撼！吳音寧婉拒出任「台肥董事」 農業部不特別回應
其他人也在看
香港宏福苑大火／MAMA頒獎典禮照常舉辦「楊紫瓊、周潤發不出席」
香港新界大埔宏福苑26日傳出嚴重大火，目前已知44人死亡，279人失聯，一消防人員殉職。韓國大型頒獎典禮MAMA即將於本周28、29日在香港舉辦，目前韓網有消息指出，典禮仍會朝照原定計畫舉辦方向進行，不過已經緊急開會討論細節，而原訂在典禮中擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊、周潤發，根據韓網報導將不出席。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
蔡依林演唱會售票卡死當機「歌迷怨氣四起」 主辦單位超級圓頂回應了
蔡依林即將在12月30、31日、1月1日帶著《PLEASURE》演唱會於台北大巨蛋開唱，這是她的全新巡演，也是攻大巨蛋的處女秀，在公布的時候就引起各界期盼，11月23日開賣的時候，卻發生大規模的系統事故，許多歌迷搶到票後，卻因為系統卡死無法結帳，最後拖到時間到訂單被取消，引發大量爭議，延燒多時之後，主辦單位超級圓頂在11月27日晚上才發出聲明，回應外界的質疑。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
初音未來登小巨蛋完售開唱「謝謝台北」！卻有不少粉絲「違規」 主辦出面警告
初音未來昨（26）日降臨台灣！睽違六年後，首次在台北小巨蛋登場，票券已早早完售，而雖然晚上才開唱，但接近中午就有不少粉絲朝聖，大排長龍準備購買周邊，不過在演唱會順利結束後，卻有不少人「違規」上傳了演唱會的片段，連主辦單位寬宏都在底下呼籲儘速刪除貼文。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
開演前1天！濱崎步上海演唱會突遭取消 痛心發聲道歉
近來中日關係緊張，日本天后濱崎步28日透過社群平台宣布，原定於29日舉行的上海演唱會取消，並向粉絲及工作人員表達深深歉意。中天新聞網 ・ 16 小時前
陶晶瑩朝聖TWICE淚崩！公開「子瑜私訊對話」演唱會後1暖舉曝光
韓國女團TWICE本月22、23日首度來台舉辦演唱會，台灣成員周子瑜出道10年終於回家鄉演出，感動不少歌迷。與子瑜一家交情深厚的陶晶瑩，日前陪著女兒荳荳到場朝聖，感動直呼：「台灣跟韓國的距離1750公里，想不到3個小時的飛行，TWICE卻走了10年才走到。」她坦言自己在演唱會上忍不住落淚，並分享與子瑜的私訊對話。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
2025MAMA直播／朴寶劍30秒默哀、aespa致敬英雄 新人CORTIS感言逼哭粉絲
2025 MAMA頒獎典禮將於11/28、11/29一連兩天在香港啟德體育園主場館舉辦，這也是MAMA頒獎典禮暌違7年再回到香港。MAMA頒獎典禮各獎項入圍名單公布，aespa入圍4項最多，加上成員與合作入圍的獎項共6項；BLACKPINK今年除了團體活動，成員個人活動表現也相當亮眼，Jennie、ROSÉ、Jisoo的個人專輯都入圍；G-DRAGON也以全新回歸專輯入圍4項。想一睹K-POP明星光采的粉絲千萬不要錯過！2025 MAMA頒獎典禮時間地點、入圍名單、主持人、售票時間、票價座位、直播平台、表演嘉賓、頒獎嘉賓、出席嘉賓不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 個月前
徐若瑄睽違21年跨年開唱！ 點頭答應關鍵「全因為兒子」
徐若瑄26日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，剛舉辦完演唱會的她，宣布睽違21年，再度站上跨年舞台，也透露這些年忍痛推掉跨年演出的原因。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
舒淇當導演成片場開心果 吐露十年心路歷程！突宣布這一處是「最後一站」
《女孩》導演舒淇領軍主演9m88與白小櫻，26日出席新加坡國際影展（SGIFF）揭幕。舒淇分享十年創作心路，坦言走到此刻相當不易，幽默表示是否再拍第二部就看觀眾反應。鏡報 ・ 1 天前
蔡依林演唱會售票當機惹怨 主辦單位檢討：配合調查
台北市 / 綜合報導 天后蔡依林將在台北大巨蛋舉辦世界巡迴演唱會，門票開賣日卻因系統出現異常，導致不少粉絲無法順利購票，引發熱議。有粉絲表示，雖順利搶到門票，卻在結帳環節卡住，被迫取消訂單。對此，主辦單位發出聲明，表示將虛心檢討，並宣布未來舉辦蔡依林演唱會，將全面實施實名制售票。另外針對當機事故，也已要求平台提供遭網路攻擊所引發系統異常的相關證據，並要求配合刑事警察局調查，以釐清事實。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
上海演出遭中國一刀切「斷電架下台」 《海賊王》歌手大槻真希無奈發聲
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，除了祭出旅遊、進口禁令外，對日本文化娛樂產業的干預也升級，不僅多個日本歌手演唱會遭取消，大槻真希28日在上海演唱《海賊王》片尾曲，竟遭中方斷電粗魯架下台。事後，大槻真希也公開發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 20 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 15 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 12 小時前