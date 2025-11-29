即時中心／高睿鴻報導

「新北歡樂耶誕城」演唱會卡司出爐了！今（2025）年11月中開城後，這場1年1度的耶誕盛事，再次吸引許多民眾前來參觀；新北市府則打鐵趁熱，昨（28）日宣布「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」卡司。市府說明，演唱會將於12月13日、14日（週六、日）晚上6點至10點盛大登場，並且，19組重磅華麗演出卡司，也將陸續登場；其中，知名藝人陳漢典，更是身兼演唱會主持人、表演卡司。

據悉，除了陳漢典以外，節目《食尚玩家》主持人曾子余、「朵拉」謝雨芝，也將共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒。在昨日的記者會，曾子余一登場就展現滿滿活力，面對首次搭檔的主持界前輩陳漢典，更是主動向對方請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動自然又逗趣，令現場笑聲不斷。

至於陳漢典，除了擔任主持人，這次更還身兼表演卡司的身分，他神祕地說，將為耶誕城帶來精采的首演內容，請大家拭目以待。另一方面，聊到今年都晉升為「人夫」身分，曾子余、陳漢典也笑稱，好像有種「升級打怪」的感覺；但兩人依舊承諾，將在兩日的巨星耶誕演唱會，發揮最佳默契、扮演好穿針引線角色。他們都說，要卯足全力、使出渾身解術，帶領全場High翻新北歡樂耶誕城。

快新聞／新北耶誕城演唱會卡司出爐！韋禮安唱壓軸 主持、歌手名單一次看

知名主持人陳漢典（左）、曾子余（右）。（圖／新北市政府提供）

此外，演唱會卡司也已出爐，12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱、至於壓軸卡司則為知名金曲歌手韋禮安，將帶來「韋式情歌」，期盼讓全場如痴如醉、甚至帶動全場大合唱。至於14日，則將由超人氣Z世代天團「告五人」震撼開場、重磅壓軸則由金曲演唱組合「動力火車」擔任，也預計帶動現場歌迷大合唱。

除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括；F.F.O、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮。

新北耶誕城12月14日演唱會卡司。（圖／新北市政府提供）

新北市長侯友宜說明，今年演唱會以音樂搖滾嘉年華為主題，並邀請韋禮安、動力火車、告五人、糜先生等共19組重量級卡司登台演出；預計提供唱跳、饒舌、搖滾、抒情等多元曲風，歡迎民眾與家人朋友，前來共享最熱鬧的耶誕音樂盛事。

侯友宜另也說，新北歡樂耶誕城已邁入第15年，每年都是民眾期待的重點活動；今年特別與LINE FRIENDS合作，4大燈區以熊大、饅頭人、莎莉等熱門IP，營造幸福與歡樂的節慶氛圍，吸引大批民眾造訪、拍照打卡。此外，市府以人潮分流及號誌管控等措施，確保活動期間交通安全順暢，希望讓民眾開心來玩、平安回家。

新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

另，上述演唱會也將於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲專頁及YouTube頻道、「TVBS NEWS」臉書粉絲專頁與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」及「LINE TODAY」等平台同步Live實況轉播。市府也呼籲，活動期間人潮眾多，建議民眾多利用大眾運輸工具前往參加；更多「2025新北歡樂耶誕城」相關訊息，可上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網、或加入新北旅客Facebook粉絲專頁查詢。

