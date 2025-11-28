新北耶誕城演唱會卡司曝！韋禮安、動力火車壓軸 陳漢典2度當主持人

2025新北歡樂耶誕城已經盛大登場，萬眾期待的「巨星耶誕演唱會」將在12/13、14週末晚間盛大登場，今（28）日公布演唱會卡司，主持人由陳漢典、曾子余，以及剛獲得金鐘實境節目主持人獎Dora謝雨芝來擔任。

12/13主題是「音浪狂潮」，壓軸歌手是韋禮安，其餘歌手團體有麋先生、薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬、小樂吳思賢、Ozone、安心亞。

12/14主題是「經典再現」，壓軸歌手是動力火車，其餘歌手、團體有告五人、王ADEN、GX鼓鼓呂思緯和蕭秉治、HUR+、J-Sheon、婁峻碩、高爾宣、熊仔。

韋禮安、動力火車會擔任壓軸。圖／翻攝自Facebook@新北旅客

責任編輯／施佳宜

