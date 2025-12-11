新北耶誕城演唱會實施交管 市府籲搭乘大眾運輸

（中央社記者曹亞沿新北11日電）新北耶誕城演唱會本週末登場，板橋文化路、縣民大道、中山路、新站路、新府路等將啟動交通管制，交通局建議民眾搭捷運、台鐵等大眾運輸，市區也有逾50條公車路線行經會場。

新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會將在13日、14日晚間6時起舉行，交通局表示，將針對市民廣場周邊的文化路、縣民大道、中山路、新站路、新府路等主要道路，啟動交通疏導及分流，建議行經板橋市區車輛改道環河西路、民族路及新北環快等替代動線，避開市民廣場活動核心區域。

另外，即起至12月28日耶誕城活動期間，縣民大道、新站路口往土城方向，每天下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。市府周邊人行道下午4時至晚間11時也禁止騎自行車。

同時，演唱會2天期間，市民廣場周邊4處路口行人專用時相將延長至晚上11時，包括縣民大道和新站路口、縣民大道和新府路口，以及中山路和新站路口、中山路和新府路口，並將依現場人車潮彈性調整號誌秒數。

交通局提醒，活動會場周邊停車位有限，下午4、5時會陸續滿場，建議民眾以大眾運輸前往，可搭乘捷運、台鐵、高鐵到「板橋站」，或國道客運至板橋轉運站，出站步行約5分鐘即可抵達市民廣場。

交通局說，市民廣場周邊有逾50條公車路線行經，如245、99、282、307、310、596、656、701、805、812、813、857、982、藍32、藍33等，活動期間公車車頭LED將顯示「行經新北歡樂耶誕城」字樣，方便民眾辨識搭乘。（編輯：李淑華）1141211