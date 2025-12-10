新北耶誕城演唱會禁夜排卡位 逾20名粉絲遭勸離仍不放棄

現場仍有許多民眾為演唱會排隊。（海山分局提供／孫敬新北傳真）

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12日、13日登場，往年有不少熱情粉絲會提前2至3天到場搭帳棚、鋪野餐墊占位，今年本周一就出現占位民眾，由於舞台搭設須搬運器材，新北市觀光旅遊局於昨（9日）晚勸離聚集民眾，但仍有20餘人轉移到後方平台守候，不願放棄近觀偶像機會。

觀旅局指出，為保障歌迷們安全性及公平性考量，演唱會活動前禁止歌迷排隊占位，相關配合事項本局已於現場以牌面、投影幕、廣播等形式進行宣導，每日偕同警察不定時執行清場作業，清場過程皆會全程錄影，並勸導民眾離場，占位物品將統一由服務台暫時保管。

觀旅局告示禁止民眾夜排及用物品占位。（觀旅局提供／孫敬新北傳真）

另近日天氣氣溫變化不穩定，顧及民眾健康安全、活動公平性，以及環境清潔等面向，呼籲民眾於本周六、日活動當天，再前來會場支持表演者，切勿於活動開始前於會場排隊占位。

專程為了「芒果醬Mango Jump」到場守候的林姓大三女學生不滿說，希望主辦單位之後不要再管民眾夜排，去年耶誕城活動時雖然也有清場，但今年卻說有工程車要進駐，結果根本沒看到工程車。

員警現場勸導演唱會排隊民眾離開。（民眾提供／孫敬新北傳真）

海山警分局表示，如有不聽勸導離開的民眾，屆時將由警察人員陪同主辦單位協助執行，避免發生衝突；也呼籲民眾配合主辦單位的場地佈置與安全指引，避免影響其他行人或民眾的權益。

