新北耶誕城演唱會第2場 不畏低溫市民廣場擠爆

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」第2場，今晚熱鬧開唱，眾多歌迷不畏低溫擠爆市民廣場，在曾子余、陳漢典及朵拉謝雨芝串場炒熱氣氛下，讓歌迷們度過最嗨夜晚。

繼昨晚大卡司接力演唱下，歌迷們今晚持續嗨爆市民廣場，全場由藝人曾子余、陳漢典及朵拉謝雨芝等人，以機智又幽默的串場，全程炒熱現場氣氛。

演唱會由超人氣Z世代天團「告五人」震撼開場，連唱多首歌後，引爆歌迷熱情，接著由王ADEN、GX的鼓鼓呂思緯及蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車等歌手及樂團接力演唱，讓現場尖叫聲不斷。

壓軸登場的「動力火車」，兩人以兼具搖滾張力與情歌渲染力的舞台魅力，一首接一首挑動觀眾情緒，將全場氣氛推向最高點，也為「巨星耶誕演唱會」劃下完美句點。

新北市觀光旅遊局表示，民眾若想知道「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。（編輯：陳仁華）1141214