新北耶誕城演唱會韋禮安壓軸 重磅卡司嗨翻全舞台

（中央社記者黃旭昇新北13日電）2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」今晚首登場，邀多組人氣歌手與團體接力演出；市長侯友宜在舞台與安心亞一起比愛心，由韋禮安壓軸獻唱，吸引大批歌迷到場，氣氛熱烈。

耶誕城「巨星耶誕演唱會」今晚在新北市政府市民廣場登場，由藝人陳漢典、曾子余與朵拉（謝雨芝）共同主持，以幽默互動炒熱現場氣氛。

記者實際觀察，雖冷氣團來襲，氣溫只有攝氏17度，偶爾還飄著小雨，但仍澆不熄粉絲熱情，人潮擠滿廣場。安心亞穿著紅色露腿短裙跳唱扭動，與舞群在台上展現魅力，台下民眾揮手互動，嗨唱過程讓粉絲不覺得寒冷。

新北市長侯友宜晚間9時登台與粉絲互動，感謝粉絲與藝人支持，讓每年耶誕城活動展現節慶氣氛。他也與安心亞及主持人一起比愛心、三連拍，並與所有粉絲大合影。

壓軸登場的韋禮安串聯「愛我沒錯」、「珍妮佛」、「慢慢等」及「還是會」等代表作。尤其在唱完第一首歌後，直接於舞台上變裝，摘下墨鏡、換下皮衣、改穿牛仔夾克，再度引起另一波高潮。接近晚間10時，全場齊聲合唱，氣氛宛如大型戶外KTV。當人氣男團Ozone演唱耶誕新曲「浪漫主意」與「沒去過的地方」，同樣掀起粉絲熱烈回應。

今天的演唱會主題為「音浪狂潮」，由金曲樂團麋先生MIXER率先開唱揭開序幕，隨後薛恩與「原子少年2」冠軍團F.F.O接續登場，帶動粉絲尖叫聲不斷。接著李東軒以溫柔歌聲感動全場，芒果醬Mango Jump緊接登台，演唱曲風展現青春搖滾魅力。

主持人陳漢典也驚喜在大型演唱會中獻唱，並帶來模仿橋段，幽默演出引發觀眾歡呼；吳思賢（小樂）演唱新專輯歌曲，呈現動靜皆宜的舞台表現。

市府觀光旅遊局表示，14日將以「經典再現」為主題推出第2天的演唱，邀請更多重量級歌手與樂團接力登台，並呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往會場。（編輯：黃世雅）1141213