新北耶誕城演唱會首日飄細雨 明日由告五人開場
〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府自即日起至12月28日在市民廣場舉行歡樂耶誕城，系列活動之一的「巨星耶誕演唱會」今(13)、明(14)日登場。今(13)日演唱會以「音浪狂潮」為主題舉行，由主持人陳漢典、曾子余、「朵拉謝雨芝共同主持，由藝人、音樂人及樂團「MIXER」麋先生、F.F.O、薛恩、李東軒、「Mango Jump」芒果醬、「小樂」吳思賢、Ozone及安心亞等接力演出，最後由創作歌手韋禮安壓軸。
儘管今日板橋下著綿綿細雨，仍未澆熄歌迷熱情，廣場與市府周邊萬頭攢動，活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品，隨後薛恩與《原子少年2》冠軍團F.F.O接續上場，接著李東軒、芒果醬接力登場，主持人陳漢典也將帶來唱跳表演，活動持續進行中。
市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，明日演唱會以「經典再現」為主題，將由樂團告五人開場，以及知名二人演唱組合動力火車等音樂人登場演唱；呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前來參加活動，免去找車位的時間，可更盡情享受表演。
觀旅局補充，詳細活動資訊可上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。
更多自由時報報導
耶誕城演唱會今晚登場！卡司順序、轉播平台一次看
耶誕城現雨衣海！麋先生打頭陣「唱到撐傘」被淋濕
快許願！雙子座流星雨大爆發…12星座「週末運勢」一次看
南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應
其他人也在看
大手筆！彰基「歌喉戰」女護理師林琬絨抱走10萬元
大手筆！彰化基督教醫院第2屆「護理好聲音」歌唱大賽昨天（11日）晚間熱烈開唱，經過激烈的「歌喉戰」，彰基兒童加護病房女護理師林琬絨以充滿情感與生命力的歌聲，勇奪冠軍獎10萬元。總院長陳穆寬還當場加碼，為遺珠之憾的參賽者，每位獎金5000元，總獎金突破30萬元，獲獎護理人員驚喜「比上綜藝節目還刺激」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步中國演唱會遭取消！「台灣濱崎步」王彩樺心疼發聲：不尊重
濱崎步中國演唱會遭取消！「台灣濱崎步」王彩樺心疼發聲：不尊重EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
金唱片開賣秒售罄！購票「要等1小時」粉絲崩潰
金唱片開賣秒售罄！購票「要等1小時」粉絲崩潰EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
TGA 2025年度最佳遊戲是《33號遠征隊》！擊敗5款大作 領獎領到手軟封神
年度遊戲頒獎典禮（TGA2025）今（12）天正式登場，而最重要的年度最佳遊戲今年也入圍了許多受到玩家們歡迎的作品，任天堂的《咚奇剛：蕉力全開》、小島秀夫的《死亡擱淺2 冥灘之上》、讓玩家們期待 7 年之久的《空洞騎士：絲綢之歌》、獨立遊戲神作，也拿過 GOTY 的《黑帝斯》續作《黑帝斯II》與《天國降臨：救贖2》以及今年的超級大黑馬《光與影：33號遠征隊》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
真實童年裂縫被照見！ 法國手繪動畫《小雨愛蜜莉》入圍金球獎最佳動畫片
法國獨立製作的手繪風格動畫《小雨愛蜜莉》（Amélie and the Invisible）入圍2026金球獎最佳動畫片！本片自坎城影展驚豔亮相後一路橫掃獎季，不僅奪下安錫影展觀眾票選獎、洛杉磯影評人協會（LAFCA）最佳動畫片，更以獨立動畫之姿挺進金球六強，被視為今年獎季最令人期待的動畫電影。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 29
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 28
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 81
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 14
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 102
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 24
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 347
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 208
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光 一圖看「雨下最劇時段」
中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 19
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎
（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）紐約分會票選為季後賽最有價值球員（MVP），榮膺貝比魯斯獎（Babe Ruth Award）。中央社 ・ 1 小時前 ・ 3