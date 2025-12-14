新北耶誕城演唱會 人父歌手齊聚

婁峻碩14日登新北耶誕城巨星演唱會舞台solo。（謝采恩攝）

熊仔14日開心分享當爸心情。（謝采恩攝）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」14日為第二天，即便北台灣寒流來襲，吸引累積5萬歌迷到場朝聖。昨一樣由「黃金主持鐵三角」陳漢典、曾子余、朵拉主持，告五人熱力開場，動力火車壓軸替活動劃下句點。特別的是，本場嘉賓大部分都是人父，熊仔昨首度分享當爸心情，婁峻碩即將在3個月迎接寶寶誕生，開心宣布老婆焦凡凡懷的是兒子。

熊仔坦承近期因為照顧女兒疲勞，左手開始有「爸爸手」的困擾，這幾天還去做電療緩解。他說，女兒是天使寶寶、很好帶，「我很佩服帶孩子出們的爸媽，孩子是放電，像我今天出來演出，就是放風」。

此外，熊仔昨表示老婆李優即將過生日，除了1打1帶娃讓她去韓國玩外，另外斥資6位數準備禮物，「我最近迷上解謎遊戲，從中獲得靈感，所以老婆生日我在家裡設計了室內版大地遊戲，讓她自己找禮物，絕對沒問題的」。

婁峻碩老婆焦凡凡目前懷孕7個月，昨他開心透露：「是兒子！我已經想好要跟他做很多事了。」他說，焦凡凡現在的身體狀態都穩定，每天都做快樂的孕婦，焦凡凡兩周後即將挺肚跟無尊主持屏東跨年晚會，他坦言有點擔心：「我每天都問她真的可以嗎？她都說沒問題，我今年也只有接屏東跨年演出，會陪她到最後。」