新北耶誕城演唱會Day2｜地表最大KTV包廂襲來！ 告五人開場、動力火車壓軸唱到喉嚨沙啞

【記者曾佳俊／新北報導】新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」昨(13)日起連續2天重磅開唱，首日邀請麋先生MIXER、Ozone及安心亞等多組重磅卡司接力演出，最後由「金曲創作才子」韋禮安壓軸登場，吸引數十萬歌迷到場擠爆嗨翻市民廣場；今（14）日晚間將接續推出以「經典再現」為主題的第二日演出，將有更多重量級歌手與樂團登場演唱，將率先由天團告五人開場，接續高爾宣OSN、蕭秉治等超強卡司輪番獻唱，最後由「金曲演唱組合」動力火車壓軸，以其經典搖滾和動人情歌炒熱氣氛，並劃下完美句點。

新北市府從即日起至12月28日在板橋區市民廣場舉行歡樂耶誕城，盛會系列活動之一的「巨星耶誕演唱會」昨（13）、今（14）日登場。昨（13）日演唱會以「音浪狂潮」為主題舉行，由主持人陳漢典、曾子余、「朵拉謝雨芝共同主持，由藝人、音樂人及樂團「MIXER」麋先生、F.F.O、薛恩、李東軒、「Mango Jump」芒果醬、「小樂」吳思賢、Ozone及安心亞等接力演出，最後由創作歌手韋禮安壓軸，儘管夜晚天空下著綿綿細雨，仍歌迷熱情仍高漲，廣場與市府周邊萬頭鑽動。

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，今日演唱會同樣於下午6點登場，主題為「經典再現」，將由樂團告五人開場，以及知名二人演唱組合動力火車、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、J.Sheon、熊仔、GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治、HUR+、王ADEN等音樂人登台演唱，最後由奪下本屆金曲獎最佳演唱組合的動力火車壓軸，帶來膾炙人口的K歌金曲，帶動歌迷唱到喉嚨沙啞。

新北交通警察大隊表示，活動期間人潮疏導將採分階段分流管制，市民廣場主要通道採一進一出之動線分流；現場人潮近8成滿時，主要入口採取「只出不進」之管制措施，讓活動人潮分流往其他出入口。

新北市警局亦規劃警民力於會場周邊幹道、出入口及主要通道沿線實施交通疏導及管制，另將偕同周邊停車場業者落實「滿場機制」，停車場滿場時立即管制車輛進入，禁止排隊等候車輛占用道路。

另因周邊停車空間有限，新北市警局呼籲民眾多搭乘捷運環狀線、板南線、高鐵、臺鐵或選擇車頭LED顯示「行經新北歡樂耶誕城」公車等大眾運輸工具前往活動會場。

昨天演唱會首日壓軸歌手韋禮安，以極具感染力的「韋式情歌」，帶動現場觀眾齊聲合唱，場面宛如大型戶外KTV。觀光局提供

板橋市民廣場人流管制，周邊道路實施嚴格交管。翻攝畫面

