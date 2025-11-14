新北耶誕城登場！大眾運輸一次看 警犬、騎警隊同步出任務

【緯來新聞網】「2025新北歡樂耶誕城」14日正式開城，市府為維護活動期間的治安與交通秩序，已啟用多項高科技設備及警力支援，打造「智慧安控網」，確保市民及遊客安心參與，享受聖誕氛圍。

警犬、騎警隊出任務。（圖／翻攝畫面）

新北市警察局今年動用騎警、警犬、鑑識小組與無人機，整合智慧交通平台與通訊監控系統，運用即時影像、空拍畫面及人流數據進行全面監控，一旦發現異常或突發事件，可立即派遣警力處置，提升應變速度。





交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，活動期間交控中心將同步開設，持續監看市府周邊車流，並與警察局、交通大隊密切合作，隨時應變。交通局亦派員巡查人車動態並即時回報，結合現場手機信令資訊掌握人潮狀況，協助快速調整交通疏導措施，降低對周邊道路的影響。

交通資訊。（圖／新北市府官網）

新北市民廣場周邊的大眾運輸資源豐富，鄰近四鐵共構的板橋車站。交通局建議各地民眾可依所在地選擇最便捷的大眾運輸前往：

• 新莊、中永和、新店：搭乘捷運環狀線至「板橋站」。

• 土城、台北市區：搭乘捷運板南線至「板橋站」或「府中站」。

• 三重、蘆洲：搭乘新蘆線於「頭前庄站」轉乘環狀線至「板橋站」。

• 林口、五股、泰山：搭乘機場捷運於「新北產業園區站」轉乘環狀線至「板橋站」。

• 汐止、樹林、鶯歌：可搭乘台鐵至板橋站。

• 外縣市民眾：除台鐵、高鐵外，也可搭乘國道客運至板橋轉運站，步行即可抵達市民廣場、站前廣場、萬坪公園與府中廣場等活動場域。

交通資訊。（圖／新北市府官網）

