二○二五新北歡樂耶誕城於昨（十四）日盛大開城，五彩繽紛的燈海與夢幻造景讓新北市化身奇幻之都。新北市長侯友宜於晚間主持開城點燈儀式，與民眾一同迎接年度歡樂盛會。為確保活動順利與安全，新北市警察局動員警犬隊、鑑識人員、騎警隊及無人機等多元警力，維護會場安全，此外亦透過科技設備，整合即時路況、事故通報等相關交通資訊，建立完善的「耶誕科技防衛網」。會場內也部署防踩踏維安警力，散場時延長行人專用時相，確保人潮安全疏導，讓市民與遊客可以安心享受節慶氣氛。

新北市警察局規劃警力，針對交通熱點實施彈性管制與疏導。透過「整合智慧交通系統」，結合各局處監視器畫面、空拍機影像及手機人潮訊號，隨時掌握會場及周邊道路狀況。若發生車流壅塞或突發事件，警方可立即調度就近警力，依狀況快速疏導，騎警隊同步進行巡邏與交通引導，保持道路順暢。

與此同時，警局與交通局交控中心密切協作，動態調整縣民大道、文化路、中山路、新站路及新府路等重要路口號誌，保持號誌連鎖，緩解車流。市民廣場及燈區周邊重要路口則啟用行人專用時相，並依人潮量機動調整號誌秒數，保障交通與行人安全。

警方與交通局停車營運科合作，即時掌握活動周邊停車場狀況，並與停車業者建立聯繫渠道。若停車場滿場，將在主要路口放置告示牌提醒民眾改道，呼籲遵守員警及義交指揮，避免擁堵。觀光旅遊局與警方也分析人潮流向，分階段啟動分流機制，必要時調整進出場路線，板橋車站與捷運站增派警力，引導民眾安全行進，降低踩踏風險。

新北市政府警察局透過高科技設備與專業警力的協同運作，全面護航耶誕城安全，展現科技警政的強大力量。無論是利用無人機進行空域監控，還是警犬隊執行偵爆安檢，或由騎警隊沿主要道路與人潮密集區巡邏，警方都在每個細節中守護市民，讓每位參與民眾能安心、愉快地享受二○二五新北耶誕城首日開城盛會。