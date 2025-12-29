新北耶誕城落幕…喊話「明年再見」 一票人卻反對：惡夢退散

【緯來新聞網】「歡樂耶誕城」是新北市年度大型活動，今年以「馬戲嘉年華」為主題，並與LINE FRIENDS合作，為期45天，從11月14日開跑，昨（28日）完美落幕。臉書粉絲團發文喊話明年見，沒想到網友留言幾乎都是批評聲浪，討論十分熱烈。

2025年新北耶誕城在28日落幕。（圖／翻攝自新北市歡樂耶誕城臉書）

粉專「新北市歡樂耶誕城」昨天在發文寫下，「今年耶誕城結束啦，我們明年再見」，至今17小時吸引超過900則回應，不料網友的意見都是負面居多，不外乎板橋交通惡夢、沒有新意等，「最無聊的活動沒有之一」、「什麼明年見，這爛活動最好換地方辦，不然最好再也不見，每次都要苦板橋人，交通惡夢速速退散」、「請不要再見了，審美實在有待加強」、「擾民別再來了」、「每年都差不多，為了辦而辦的感覺」、「真的可以去別的區域辦，否則板橋都塞爆，真的是會崩潰1個月！」



不過，也有部分網友支持，「謝謝您們的努力與付出，感恩的季節，感恩大家的努力！」、「很喜歡耶誕城的歡樂氣氛」、「辛苦所有舉辦耶誕活動的工作人員與交警、清潔人員，因為有你們讓活動完美落幕了，謝謝」、「辛苦了，明年見～要更漂亮喔」。



另外，不少網友建議，耶誕城可以採「輪流制」，分散到新莊、永和、土城等地區舉辦，減輕每次的交通壓力，也可以帶動周邊地區，「不然每次都在板橋講真的，周邊商家不會想去逛」。

