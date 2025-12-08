新北耶誕城裝置電箱再度冒煙 觀光局：整流器過熱

新北市 / 綜合報導

新北耶誕城上個月，一個小火車的裝置，因為冒出火花引發關注，沒想到時隔不到一個月，同一個裝置又傳出意外。有民眾昨（7）日晚上目擊電箱冒煙，有人趕緊拿滅火器撲救。對此新北市觀光局表示，因為電箱內的整流器過熱，經過檢查後已經更換全新零件。

突然冒出一團白煙，穿著深藍色上衣的男子，趕緊拿著滅火器滅火，還有員警趕到現場，7日晚間有民眾在新北耶誕城，目擊裝置的電箱冒煙，還說電線燒起來，驚險瞬間全被錄下來，記者張小媛說：「實際來到事發現場，這個電箱就在耶誕裝置的底部，而旁邊還擺著兩罐滅火器，當時電箱冒煙的時候，民眾是趕快拿著滅火器來噴灑電箱。」

所幸這起意外沒有民眾受傷，對此新北市觀光局回應，因為電箱內整流器過熱，現場人員接獲反映立刻斷電檢查，並更換全新零件，觀光局也表示活動現場有配置工作人員，民眾察覺異狀可以及時反應。

民眾說：「還是滿危險的，而且這幾天又有下雨，小朋友的話如果碰到那個，的確很危險。」民眾說：「這個公共場所應該是主辦單位要負責，我是覺得他們要把這個安全措施做好。」

實際上這個小火車耶誕裝置，上個月14日才一度變成「火燒車」，目擊民眾(2025.11.14)說：「那裡燒起來了，那裡燒起來了。」小火車輪胎冒出火花，民眾嚇得議論紛紛，當時新北市觀光局表示，疑似有人丟擲異物造成，不過同個設施一個月內，就出現兩次驚魂，市府可得加強預防措施。

